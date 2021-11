Chiara Ferragni in topless: è una mamma cool che continua a sfidare i tabù Chiara Ferragni non ha paura di sfidare i tabù e per l’ennesima volta ha sfidato la censura di Instagram posando in topless. Così facendo ha dimostrato di essere una mamma cool e sexy, mettendo a tacere tutti coloro che ritengono che il suo stile non si adegui a una donna con dei figli.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni ne ha fatta di strada quando veniva definita una semplice fashion influencer e ad oggi è tra le star più richieste al mondo. È imprenditrice, è riuscita a creare un vero e proprio impero che porta il suo nome ed è capace di "trasformare in oro" tutto ciò che tocca. Non sorprende, dunque, che la rivista GQ l'abbia eletta "donna dell'anno" durante una cerimonia glamour, alla quale si è presentata con un originale outfit con corpetto armatura e piedi d'oro. Nonostante i successi internazionali, ci tiene a passare ogni momento libero con il marito Fedez e con i figli Leone e Vittoria, a prova del fatto che è una moglie e una mamma presente e amorevole. In molti, però, non esitano a scagliarsi contro di lei ogni volta che osa con i look, come se essere sensuale non si addicesse al suo ruolo di genitore.

La foto in topless di Chiara Ferragni

Gli album "Best of this days" sono diventati un vero e proprio must per Chiara Ferragni ma è quello postato su Instagram qualche giorno fa che ha attirato più di tutti l'attenzione del pubblico. La prima foto caricata è quella che la mostra a mezzo busto in topless con indosso solo dei pantaloni neri a vita alta (quelli scelti per la cerimonia di premiazione di GQ), si copre il seno con le mani e guarda dritto in camera con sicurezza, sfoggiando un curassimo trucco smokey eyes. Non mette in mostra nulla di "scandaloso" ma tanto è bastato per far parlare i benpensanti, che come al solito si sono scagliati contro di lei.

La rivoluzione di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni vuole dire addio ai tabù legati alla vita da mamma ed è per questo che da quando ha messo al mondo Leone e Vittoria non perde occasione per posare in topless, in intimo e in abiti sexy. Non ha alcuna intenzione di rivoluzionare il suo stile solo perché è diventata genitore: si sente un mamma cool e hot e vuole urlarlo a gran voce. Per quale motivo una donna che ha figli deve rinunciare alla sua innata sensualità, adeguandosi a stereotipi e luoghi comuni? La speranza è che, prendendo ad esempio la Ferragni, in molti possano dire addio a delle mentalità un po' troppo antiquate per i tempi attuali.