Sono finiti i tempi in cui Chiara Ferragni poteva essere considerata semplicemente una fashion influencer, ora è un'imprenditrice di fama internazionale capace di "trasformare in oro" tutto ciò che tocca. Poteva mai mancare a un evento atteso come il Festival di Cannes? Assolutamente no e, in occasione della seconda giornata della nota manifestazione cinematografica, è volata in Francia. Nell'attesa di calcare il red carpet in serata, ha rivelato il look scelto per il viaggio. La moglie di Fedez ha fatto il suo arrivo trionfale alla Croisette in total denim con il top di jeans must-have dell'estate 2021.

Chiara Ferragni, il look griffato per l'arrivo a Cannes

Chiara Ferragni ha un'innegabile passione per il lusso e non poteva che puntare sulle griffe per il suo arrivo al Festival di Cannes. La moglie di Fedez ha lasciato a casa con il papà Leone e Baby Vittoria ed è partita con lo staff al completo alla volta della Croisette, immortalandosi allo specchio non appena arrivata in albergo. Cosa ha indossato per il viaggio? Ha seguito il trend del total denim, abbinando un paio di jeans over, a vita alta e con degli strappi sulle ginocchia di Zara a un top in denim firmato Prada, un modello in tessuto di jeans organico e dall'allure vintage con un profondissimo scollo a V. Qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale della Maison viene venduto a 370 euro.

in foto: Top in denim organico di Prada

L'influencer indossa i sandali raso terra in attesa del red carpet

Per completare il tutto Chiara ha deciso di lasciare tacchi e zeppe nell'armadio. Visto che probabilmente indosserà le scarpe alte sul red carpet, per il viaggio ha preferito la comodità con delle più confortevoli ciabattine. Ha puntato sui preziosi sandali Oran di Hermès (ne ha una intera collezione sofisticata e variopinta) e ha poi sfoggiato al collo una collana sottile con una grossa croce pendente. Insomma, la Ferragni non rinuncia allo stile neppure quando deve affrontare una "traversata" Milano-Cannes con un caldo bollente. In quante trovano che il suo top con la maxi scollatura sia perfetto per rendere ancora più trendy le prossime vacanze?