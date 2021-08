Charlotte fotografata da mamma Kate Middleton: la principessina regge tra le mani una farfalla William e Kate hanno diffuso una nuova foto della loro secondogenita Charlotta. L’immagine fa parte di una serie di fotografie recentemente scattate proprio dalla duchessa a Norfolk, in nome di un progetto di tutela ambientale.

A cura di Giusy Dente

I duchi di Cambridge hanno condiviso sui loro account social ufficiali una nuova foto della principessa Charlotte. Nata nel 2015, la loro secondogenita è quarta in linea di successione al trono. Con la sua nascita, infatti, si è scelto di modificare la legge: i maschi in passato scavalcavano le donne nell'accesso alla Corona. Così non è più, infatti lei oggi figura dopo suo nonno paterno Carlo, suo padre William e suo fratello maggiore George. Se la legge non fosse stata cambiata sarebbe stata quinta, scavalcata dal fratellino minore Louis.

Una foto inedita della piccola Charlotte

La secondogenita dei duchi è una bambina vivace, esuberante, disinvolta davanti alle telecamere. Come mamma Kate anche lei è una piccola icona di stile. Il suo ultimo ritratto ufficiale risale al giorno del sesto compleanno, quando è stata fotografata con indosso un grazioso abito blu a fiori andato in breve tempo sold out. L'immagine diffusa oggi la vede invece in una tenuta decisamente comoda e sportiva: pantaloncini rosa, T-shirt azzurra e lunghi capelli sciolti sulle spalle. L'immagine fa parte di una serie di fotografie recentemente scattate da Kate Middleton a Norfolk. La duchessa ha un profondo amore per la fotografia, passione rispolverata durante il lockdown. A maggio 2020 ha anche lanciato Hold Still, un progetto fotografico che invitava i residenti del Regno Unito a inviare una foto significativa scattata durante l'emergenza sanitaria.

La nuova foto di Charlotte diffusa è stata scattata per celebrare un'iniziativa volta alla salvaguardia e alla protezione delle farfalle. Nella didascalia si legge: "Volevamo condividere queste bellissime farfalle Pavone e Ammiraglio Rosso come parte dell'iniziativa #ButterflyCount che si svolge in tutto il Regno Unito. Butterfly Conservation sta incoraggiando tutti noi a contare queste incredibili creature perché non solo sono bellissime, ma sono anche estremamente importanti".

Charlotte infatti nella foto regge delicatamente una farfalla nelle sue piccole mani, guardandola con dolcezza. Butterfly Count è un'indagine del Regno Unito che mira a valutare la salute del nostro ambiente attraverso la presenza di farfalle, così importanti nell'ecosistema: invita dunque le persone a contare quelle avvistate, dove e la tipologia. Anche stavolta i Cambridge si sono mostrati amici dell'ambiente, amore che certamente stanno trasmettendo anche ai loro figli.