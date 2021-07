Il Festival di Cannes è uno degli eventi mondani più attesi dell'anno e, dopo essere andato in pausa nel 2020 a causa della pandemia, nella sua 74esima edizione è tornato al formato "tradizionale" con ospiti, red carpet e parata di star. Charlotte Casiraghi poteva mai mancare a un appuntamento tanto ambito? Assolutamente no, anche se non ha partecipato alle classiche première dei film. La principessa monegasca, ormai da tempo ambassador di Chanel, ha preso parte a un'esclusiva cena organizzata dalla Maison per celebrare la prima del film di Marion Cotillard, Annette. Ad accompagnarla, il marito Dimitri Rassam, anche se ad attirare le attenzioni del pubblico è stato il suo incantevole ed elegantissimo look con fiori, pizzi e trecce super trendy.

Il look di Carlotte Casiraghi a Cannes 2021

Charlotte Casiraghi si è confermata ancora una volta regina di stile e di eleganza. Dopo essere tornata in pubblico al fianco della mamma Carolina in abito bon-ton e sandali bassi, si è presentata a una cena di gala organizzata dalla Maison Chanel sulla spiaggia privata del ristorante Bijou Plage al fianco del marito Dimitri Rassam. Per l'occasione ha sfoggiato un look firmato proprio dal brand francese, per la precisione uno splendido vestito della collezione Primavera Estate 2021, un modello a tubino, smanicato, decorato con delicati pizzi floreali effetto multicolor. Per completare il tutto ha scelto un paio di sandali bianchi e una clutch bag gold (tutto firmato sempre Chanel).

Charlotte Casiraghi segue il trend delle mini trecce

A rendere ancora più principesco e bon-ton l'outfit della Casiraghi è stata l'acconciatura. La figlia di Carolina di Monaco ha seguito il trend più amato dalle star, quello delle micro trecce in stile anni '90, anche se lo ha declinato in una versione super sofisticata. Ha tenuto i capelli sciolti da un lato, tirati sull'altro con delle trecce alla francese che partono dalla tempia e arrivano sulla nuca. Così facendo, ha messo in risalto il viso dai lineamenti perfetti e il make-up dai toni naturali che ha reso ancora più eterea la sua naturale bellezza.