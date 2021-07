Chi ha detto che solo i Royals inglesi possono essere considerati icone di stile e di eleganza a livello internazionale? La verità è che anche molti dei loro "colleghi" europei non hanno nulla da invidiargli quando si parla di raffinatezza e bon-ton. A dimostrarlo nelle ultime ore è stata Charlotte Casiraghi, la figlia di Carolina di Monaco e Stefano Casiraghi che da sempre dà prova di essere una delle principesse più fashion di casa Grimaldi. Ha partecipato al 15esimo Longines Global Champions Tour con la mamma e il primo figlio ed è riuscita ad attirare tutti i riflettori su di lei con un look impeccabile e super chic.

Raphael, il figlio di Charlotte Casiraghi è uno splendido principino

È dal 2019, per la precisione da quando ha sposato Dimitri Rassam, che Charlotte Casiraghi si è trasferita a Babizon, un comune francese immerso nel verde, lontano da riflettori ed eventi mondani. Di tanto in tanto, però, la monegasca ritorna ad apparire in pubblico durante degli eventi ufficiali e dimostra di non aver perso affatto la sua passione per la moda. Al Longines Global Champions Tour ci ha partecipato con due persone speciali, la mamma Carolina e il primo figlio Raphael (nato della relazione con l'ex Gad Elmaleh). Quest'ultimo ha 8 anni ed è ormai diventato un piccolo ometto. Ha i capelli biondi, gli occhi azzurrissimi e ha tutte le carte in regola per diventare uno dei principi più ambiti e amati d'Europa.

Charlotte Casiraghi veste griffata

Per un'occasione speciale come il ritorno in pubblico Charlotte Casiraghi ha curato il look nei minimi dettagli. Si è presentata al concorso ippico in total Chanel con un abito della collezione Pre-Spring/Summer 2021, un modello con le maniche lunghe e la gonna al ginocchio decorata con una stampa grafica in bianco e nero. Per completare il tutto ha scelto un paio di sandali neri senza tacco, mentre, per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti sciolti e leggermente tirati dietro le orecchie. Insomma, la figlia di Carolina di Monaco si è riconfermata una vera e propria regina di eleganza: quale Royal europea è riuscita a essere tanto raffinata e stilosa negli ultimi tempi?