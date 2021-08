Charlotte Casiraghi in costume sullo yatch: la principessa sceglie il bikini retrò anni ’50 Charlotte Casiraghi si rilassa al mare senza rinunciare all’eleganza: per un tuffo in mare ha scelto un costume dal sapore vintage, con la vita alta, che riporta subito alla mente le dive di altri tempi. Anche stavolta la nipote di Grace Kelly ci dà una grande lezione di stile: nell’estate del microbikini i bikini retrò sono un ottimo modo per distinguersi.

A cura di Beatrice Manca

Charlotte Casiraghi è l'icona di stile assoluta della famiglia monegasca: adesso è testimonial di Chanel e ha brillato a Cannes sfoggiando un abito floreale a una cena di gala. Charlotte è la secondogenita di Carolina di Monaco, la figlia di Grace Kelly: ha ereditato lo charme della nonna unendolo con un carattere ribelle e deciso. Anche in vacanza non rinuncia all'eleganza: in questo momento si trova in Corsica, a rilassarsi a bordo di uno yatch insieme al marito Dimitri Rassam. I paparazzi hanno catturato la sua forma perfetta mentre nuota sfoggiando un bikini anni Cinquanta con una fantasia floreale, un modello retrò e super chic.

Il bikini a fiori di Charlotte Casiraghi

Charlotte Casiraghi ha deciso di esaltare il suo fisico longilineo con un bikini dal sapore vintage: un reggiseno a fascia, ideale per chi come lei ha poco seno, e una culotte a vita alta che "veste" senza complicare la vita con laccetti e triangolini. Per l'estate niente più total black: Charlotte ha scelto una bella nuance rosso acceso con un motivo floreale bianco, a contrasto. La griffe è ovviamente Chanel, il marchio francese che l'ha scelta come sua testimonial: la reale monegasca è sempre in prima fila alle sfilate e sceglie molto spesso Chanel sia per gli eventi eleganti che per i look più casual. Anche stavolta la nipote di Grace Kelly ci dà una grande lezione di stile: nell'estate dei microbikini un costume retrò a vita alta permette di distinguersi e di sentirsi a proprio agio senza rinunciare alla sensualità, sognando Brigitte Bardot a Saint Tropez.