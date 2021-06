Ieri sera è andata in onda la finale de L'isola dei famosi, reality che ha visto il trionfo di Awed, il naufrago YouTuber dimagrito in modo drastico durante l'esperienza in Honduras. Tra i finalisti in gara c'era anche Ignazio Moser che, dopo aver tagliato i capelli a zero nelle scorse puntate, ha avuto la possibilità di rincontrare la fidanzata Cecilia Rodriguez. L'argentina è volata nei Caraibi per fare una sorpresa all'uomo che ama e, tra abbracci, coccole e baci appassionati, ha dato vita a una delle scene più romantiche del reality (anche se ha rifiutato di diventare protagonista di una proposta di matrimonio in diretta tv). Quale migliore occasione di questa per indossare il costume must-have dell'estate 2021?

Il costume dell'estate è intero con i tagli cut-out

Al di là della romantica sorpresa al finalista Ignazio Moser, ad attirare le attenzioni del pubblico durante l'ultima puntata de L'isola è stato il look balneare di Cecilia Rodriguez. Nel momento in cui si è riunita al fidanzato ha sfoggiato un costume intero in lurex gold che di sicuro diventerà il modello più trendy dell'estate. Si tratta di un capo della collezione Primavera/Estate 2021 di Me Fui, per la precisione il monokini Gran Bazar, ed è caratterizzato da dei sexy tagli cut-out all'altezza della pancia che possono diventare più o meno evidenti attraverso i laccetti laterali. La sorella di Belén ha così messo in risalto la sua silhouette da urlo, seducendo il pubblico senza osare troppo con maxi scollature o trasparenze. In quante la imiteranno durante le prossime vacanze?

in foto: Il monokini di Me Fui

Il bikini colorato indossato da Cecilia a L'isola

Nonostante sia stato pochissimo il tempo dedicato a Cecilia Rodriguez durante la finale de L'isola, l'argentina ha avuto lo stesso la possibilità di fare un cambio look. Nel momento in cui è sbarcata sulle spiagge deserte dell'Honduras non aveva il costume intero tempestato di glitter ma un due pezzi coloratissimo e trendy. Come si può evincere dalle Stories dell'argentina stessa, prima di incontrare Ignazio indossava un bikini variopinto (sempre di Me Fui) con il reggiseno col ferretto e un tanga sgambato. Per completare il tutto aveva scelto una collana con delle perline in pvc colorato, un accessorio must-have di stagione, e aveva optato per un beauty look acqua e sapone con viso e capelli "al naturale". Anche in questa versione sauvage Cecilia non è forse splendida?