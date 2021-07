Le ragazze di Sex and the City sono tornate: con qualche anno in più e con i primi capelli grigi, ma con lo stile glamour di sempre che ha reso la serie tv iconica. Il reboot prodotto da Hbo si intitola And Just Like That… e seguirà le vicende del gruppo di amiche newyorkesi qualche anno dopo il secondo film, ma senza Samantha Jones, il personaggio interpretato da Kim Cattrall. L'attesa dei fan è alle stelle: Sex and the City è stata una pietra miliare della tv per il suo approccio senza tabù al sesso raccontato da una prospettiva femminile. In più è stata sicuramente una serie cult dal punto di vista dei costumi, ridefinendo lo stile dei primi anni Duemila. Per l'uscita del sequel c'è ancora tempo, ma la produzione ha condiviso la prima foto dal set e finalmente possiamo rispondere alla grande domanda: cosa indosseranno le protagoniste nel 2021?

Cosa indosseranno Carrie, Miranda e Charlotte

Il guardaroba griffato della serie tv originale portava la firma di Patricia Field, che però non tornerà nel reboot perché impegnata con le riprese di Emily in Paris. Al suo posto ci sarà la costumista Molly Rogers, che eredita un compito difficile ed entusiasmante: Sex and the City è stata la "fashion bible" dei primi Duemila. Tutti ricordano ad esempio la passione sfrenata di Carrie per i tacchi alti, in particolare Manolo Blahnik: nel nuovo capitolo torna con una gonna lunga a quadretti Vichy e un paio di vertiginose pump Celine, con tacco alto e plateu, caratterizzate da tre fibbie sul piede. Il prezzo originale, sul sito, è di 790 euro.

in foto: scarpe Celine con fibbie e plateu

Charlotte, la più romantica del gruppo, sceglie una gonna a matita nera che evidenza la silhouette e un top off shoulder a pois con le maniche a palloncino. Il dettaglio che non è passato inosservato è l'iconica borsa Lady Dior, da vera fashion victim: i prezzi partono dai 3.500 euro in su, a seconda della dimensione e dei dettagli.

in foto: borsa Lady Dior

La brillante avvocatessa Miranda invece tra le tre ha uno stile più rilassato: camicia con collo alla coreana, pantaloni in lino bianchi e pochette. Sembra pronta per una crociera: che abbia abbandonata lo stile da donna in carriera per una ragione precisa?

La "nuova" Miranda con i capelli grigi

Gli anni passano anche per le "ragazze" di Sex and the City, ma lo stile resta: questa nuova versione matura e sofisticata delle protagoniste ha fatto impazzire i fan. Tutto è come ce lo ricordavamo, o quasi: Miranda ha rinunciato all'iconica chioma rossa per un più naturale color grigio chiaro, quasi bianco. Il cambio non la invecchia affatto, anzi: l'attrice Cynthia Nixon dimostra che quello della tinta è un falso mito. Sempre più celebrità stanno mostrando con orgoglio le chiome striate d'argento: dalle attrici sul red carpet di Cannes alle stesse protagoniste della serie, che hanno pubblicato un loro scatto sul set mostrando senza paura come sono cambiate negli anni. Non vediamo l'ora di vedere il nuovo capitolo, sospirando per le storie d'amore e per i meravigliosi capi che indosseranno.