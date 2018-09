E' partita la Milano Fashion Week, l'evento atteso nel mondo della moda che fino al prossimo 24 settembre vedrà diverse Maison internazionali presentare le collezioni per la Primavera/Estate 2019. Le star che non si sono volute perdere un evento tanto mondano sono moltissime, prima tra tutte Belén Rodriguez che è apparsa tra le prime file allo show di Alberta Ferretti. Per l'occasione l'argentina ha puntato tutto su un look da dark lady, anche se non ha rinunciato a un dettaglio sexy con il reggiseno in pizzo che fuoriusciva dalla scollatura.

Belén Rodriguez con il reggiseno in mostra alla sfilata di Alberta Ferretti

La sfilata di Alberta Ferretti tenutasi ieri sera durante la prima serata della Milano Fashion Week ha attirato l'attenzione di moltissime star, da Alessia Marcuzzi a Gilda Ambrosio, fino ad arrivare a Chiara Ferragni che ha sfoggiato un completo di paillettes già indossato qualche settimana fa da altre su colleghe. Tra le ospiti più attese non poteva mancare Belén Rodriguez, il cui armadio è stato più volte curato dalla stilista. Per l'occasione l'argentina ha puntato tutto sul total black con una sensuale ed elegante jumpsuit caratterizzata da pantaloni palazzo e una profonda scollatura sul décolleté che rivelava il reggiseno bralette in pizzo. Per completare il tutto ha scelto dei décolleté neri con il tacco alto e una borsa a tracolla abbinata ma la cosa particolare è che ha sfoggiato dei capelli più scuri del solito, dando prova del fatto che ha detto definitivamente addio alle punte bionde. Insomma, a quanto pare per distinguersi alle sfilate milanesi Belén ha voluto puntare tutto su un outfit in stile "Dark Lady", il risultato? Assolutamente sexy e impeccabile.