È partita la 74esima edizione del Festival di Cannes, la prima andata in scena nell'era pandemica, e fino al 17 luglio vedrà innumerevoli registi di fama internazionale presentare i loro film in anteprima. Lo scorso anno l'evento attesissimo nel mondo del cinema si era svolto in forma super ristretta, ovvero senza pubblico e senza red carpet, ma in questo 2021 le star hanno avuto la possibilità di tornare in presenza alla Croisette. Come da tradizione, ne hanno approfittato per sfidarsi a colpi di stile tra tacchi a spillo, paillettes e maxi spacchi. Durante la serata inaugurale c'è stata la première di Annette di Leos Carax e le celebrities che hanno sfilato sul tappeto rosso sono state moltissime, da Bella Hadid a Marion Cotillard: ecco chi ha firmato i loro look eleganti, sofisticati e glamour.

Ester Exposito di Elite in viola sfida la scaramanzia

Che Festival di Cannes sarebbe senza le star che sfilano sul red carpet? Dopo la pausa dello scorso anno, l'evento tornato in gran stile, anche se la macchina organizzativa sta bene attenta a rispettare tutte le misure anti-pandemia.

in foto: Bella Hadid in Jean Paul Gaultier vintage

A dare il "via alle danze" è stata una delle regine indiscusse del Festival di Cannes, Bella Hadid, che proprio sul tappeto rosso dell'evento con il leggendario abito sexy in total red decretò il suo successo internazionale diversi anni. Ieri si è presentata alla prima del film Annette in bianco e nero con un sinuoso abito vintage di Jean Paul Gaultier, un modello a sirena con uno strascico di tulle total black.

in foto: Ester Exposito in Etro

A farle concorrenza, altre icone di bellezza di fama internazionale, dall'ex angelo di Victoria's Secret Candice Swanepoel con una tutina effetto nude di Etro, un modello molto simile a quella sfoggiata dai Maneskin a Sanremo, all'attrice di Elite Ester Exposito, presentatasi alla Croisette in viola con crop top e maxi gonna abbinata (sempre di Etro).

in foto: Candice Swanepoel in Etro

Marion Cotillard torna a indossare i tacchi

Marion Cotillard, dopo aver rivoluzionato le regole del dress code presentandosi al photocall senza tacchi, per la première del film di cui è protagonista ha preferito rispettare la tradizione indossando un sofisticato look effetto metallico firmato Chanel.

in foto: Marion Cotillard in Chanel

Helen Mirren ha portato una ventata di buon umore all'evento con il suo outfit giallo di Dolce&Gabbana, Spike Lee ha osato in fucsia, Andie McDowell (elegantissima in Prada) non ha avuto paura di apparire per la prima volta in pubblico con i suoi meravigliosi capelli grigi.

in foto: Helen Mirren in Dolce&Gabbana

Chi ha letteralmente sbaragliato la concorrenza? Carla Bruni: avvolta in un lungo vestito di paillettes firmato Celine ha dimostrato di non temere affatto l'età che avanza. Insomma, la 74esima edizione del Festival di Cannes è iniziata "col botto": nelle prossime serate le celebrities continueranno a essere tanto stilose e glamour?