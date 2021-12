Britney Spears, primo compleanno da donna libera: festeggia 40 anni con gli stivali di Sailor Moon Britney Spears è partita per un viaggio assieme al fidanzato: trascorrerà con lui il giorno del 40esimo compleanno, il primo da donna libera dopo 13 anni di tutela legale.

A cura di Giusy Dente

Instagram @britneyspears

Britney Spears si sta godendo la libertà, quella libertà per cui ha tanto lottato e che per troppo tempo le è stata negata. L'ha riconquistata dopo una lunghissima battaglia legale, che si è conclusa con la fine alla tutela del padre Jamie Spears. La pesante conservatorship andava avanti da ben 13 anni, per l'avvocato Matthew Rosengard era diventata una sorta di prigionia. La cantante era come ostaggio di suo padre. Da quando è giunta la bella notizia Britney è impegnata nei festeggiamenti a cui oggi si aggiungono anche quelli per il compleanno. Compie infatti 40 anni e per l'occasione ha scelto di trascorrere il grande giorno assieme al fidanzato Sam Ashgari e di concedersi un viaggio di coppia.

Britney Spears festeggia da donna libera

La conservatorship di Britney Spears è una questione complessa, che continua a presentare zone d'ombra benché si sia arrivati alla parola fine della vicenda. Dopo 13 anni Britney Spears è tornata libera: non è più sotto la tutela legale del padre. Ma resta il mistero, per esempio, sul ruolo degli altri membri della famiglia. La cantante in un post pubblicato e poi prontamente rimosso da Instagram ha accusato pesantemente sua madre di averle rovinato la vita: sarebbe stata lei a dare l'idea della tutela legale e a firmare i documenti che ne decretavano le condizioni mentali critiche.

I fan non hanno mai abbandonato la loro beniamina, hanno sempre lottato al suo fianco per tutti questi anni affinché potesse riprendere pieno controllo della propria vita. Il movimento #freebritney ha svolto un ruolo importante e l'icona del pop ha ringraziato tutti per il sostegno. Adesso può compiere tutte quelle azioni che per anni le sono state negate, dal possedere carte di credito ad acquistare un'automobile a partire per un viaggio al di fuori del Paese. Ed è esattamente quest'ultimo il piano per festeggiare i 40 anni.

Instagram Story @samasghari

I 40 anni di Britney Spears

Ora che può, Britney Spears ha deciso di concedersi un viaggio col fidanzato, in occasione del suo compleanno. La popstar festeggia oggi 40 anni, ma gli ultimi 13 li ha trascorsi privata della sua libertà, impossibilitata anche a poter disporre dei propri soldi autonomamente. La fine della conservatorship l'ha restituita a una vita normale, sia in qualità di cittadina che di persona. Nelle ultime immagini condivise sui social è proprio assieme al fidanzato Sam Ashgari. Il 27enne lavora come modello e personal trainer e il 12 settembre scorso le ha chiesto anche di sposarlo. I due, che si sono conosciuti nel 2016, potrebbero dunque convolare presto a nozze.

Instagram Story @samasghari

Intanto si stanno godendo un viaggio di coppia, per celebrare il compleanno della popstar. Nel video e nelle foto sembrano felicissimi e pronti a un'avventura tutta loro. Non potevano mancare dei fiori, un bigliettino di auguri e una torta, o meglio la prima di molte torte come ha scritto la cantante nelle Instagram Stories. È rimasta incantata da quella regalatale dal fidanzato: una torta a forma di B decorata con rose. La cantante indossa degli shorts di jeans e una camicetta chiara. Ai piedi ha degli stivali rossi con tacco alto, con una piccola luna laterale.

A guardarli, fanno pensare agli stivali di Sailor Moon, l'eroina di tutte le ragazzine anni Novanta, le stesse che ascoltavano le canzone di Britney immaginando un giorno di essere come lei, che è stata l'idolo di milioni di teenager nel mondo. Con i 40 anni arriva per la popstar una nuova vita, all'insegna della libertà e dell'autonomia, dopo tanta taciuta sofferenza. Con quegli stivali da Sailor Moon è più che mai un'eroina, ma non dei cartoni animati: lei ha salvato la sua stessa vita.