Britney Spears è una donna libera: “Ho bevuto il mio primo bicchiere di champagne per festeggiare” Britney Spears è finalmente una donna libera: il giudice della Corte di Los Angeles ha messo fine alla tutela del padre Jamie Spears dopo ben 13 anni. Come ha festeggiato? Si è concessa un weekend all’insegna della spensieratezza e della libertà con il futuro marito Sam.

A cura di Valeria Paglionico

Britney Spears ha finalmente ritrovato la libertà: da 13 anni a questa parte era sotto la tutela del padre Jamie Spears, il quale ha sempre avuto pieno controllo sia sulle sue finanze che sulla sua vita privata, ma ora l'incubo è finito. Il giudice della Corte di Los Angeles, Brenda Penny, ha messo fine alla custodia personale e patrimoniale su di lei che era iniziata nel 2008. Sia la popstar che il futuro marito Sam Ashgari non hanno potuto fare a meno di celebrare l'importante traguardo sui social, dedicando un intero post all'accaduto. Britney, inoltre, ha anche raccontato tutto quello che ha fatto per celebrare la vittoria, da un semplice giro in macchina a un brindisi a base di champagne.

I festeggiamenti per la fine della tutela legale del padre

"Che fantastico weekend. Mi sono sentita al settimo cielo per tutto il tempo! In realtà ho bevuto il mio primo bicchiere di champagne nel ristorante più bello che io abbia mai visto", sono queste le parole con cui Britney Spears ha raccontato il suo fine settimana all'insegna della libertà. La cantante, a cui fino a qualche giorno fa non era permesso neppure di guidare l'auto, non ha potuto fare a meno di sentirsi travolta dalla felicità, tanto da voler continuare a festeggiare la vittoria anche nei prossimi mesi. Britney compirà 40 anni il prossimo 2 dicembre e pare abbia intenzione di far durare il party di compleanno per almeno due mesi (cosa che le è stata assolutamente vietata negli ultimi 13 anni).

La dolce dedica di Lady Gaga

Oltre al fidanzato Sam Ashgari e ai numerosi fan che hanno sostenuto il movimento #FreeBritney, sono state molte le celebrities che hanno voluto dedicare un pensiero speciale a Briney in questo momento topico. La più famosa è in assoluto Lady Gaga che, al fianco di alcune foto in cui posa proprio con la Spears, ha scritto: "Ho amato Britney Spears per tutta la sua carriera. L'ho ammirata, ho ammirato la sua forza – ha dato potere a così tante persone e lo fa ancora. Non potrei essere più felice per te oggi. Non hai mai meritato quello che ti è successo, grazie a Dio per oggi, sei una superstar e un essere super-umano I LOVE YOU".