Britney Spears cambia look: festeggia la ritrovata libertà con una nuova acconciatura Britney Spears è una donna libera. Dopo anni passati sotto la tutela legale di suo padre, grazie anche al movimento #freebritney si è riappropriata dell’indipendenza, anche economica. Ha festeggiato questo traguardo ringraziando i fan e concedendosi un cambio look, con cui inaugura questa nuova fase della sua vita.

A cura di Giusy Dente

Britney Spears

La battaglia legale è stata lunga ed estenuante, ma alla fine Britney Spears ce l'ha fatta. In tutti questi anni non è mai mancato il sostegno dei suoi fan, che l'hanno accompagnata nel percorso che l'ha condotta finalmente alla libertà. Il giudice della Superior Court di Los Angeles Brenda Penny ha accolto la richiesta della popstar, che dunque non è più sotto la tutela legale del padre. Ha festeggiato questo importante traguardo volando in un'isola esotica del Pacifico (dove ha posato per alcuni scatti nuda) e stravolgendo anche il suo hair look.

Il nuovo hair look di Britney Spears

Un avvenimento importante va celebrato con un nuovo hair look: è la filosofia di molte persone, che quando sono alle prese con una fase decisiva della loro vita o quando accade qualcosa di rilevante, optano per un nuovo taglio di capelli o un nuovo colore o un'acconciatura mai sperimentata. E anche Britney Spears ha fatto lo stesso. La cantante è riuscita dopo anni a sottrarsi al controllo di suo padre: nel 2008, quando aveva 27 anni, il suo crollo nervoso aveva fatto sì che le venisse assegnato un tutore legale. Da allora è sempre stato suo padre a gestire ogni aspetto della sua vita, dagli affari agli impegni fino alla sfera privata. Ne era nato un vero e proprio movimento, il #freebritney, portato avanti da coloro che volevano l'indipendenza della loro beniamina.

E dopo anni di battaglie legali la tanto agognata libertà è arrivata. La cantante ha ringraziato tutti i suoi fan per il loro instancabile impegno. Ha pubblicato un video che ha condiviso anche il suo parrucchiere di fiducia, l'hairstylist delle celebrità Dimitris Giannetos. L'uomo ha scritto: "Quando Britney ti chiede un nuovo look devi solo eseguire". E così ha fatto, riportando i capelli della cantante a un biondo luminoso e omogeneo, una chioma liscissima e vaporosa senza frangia, che celebra la ritrovata libertà.