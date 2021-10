Britney Spears celebra la libertà ritrovata: l’indipendenza di una donna passa attraverso il nudo Britney Spears ha ritrovato la sua libertà: il tribunale di Los Angeles ha messo fine alla tutela legale del padre Jamie. Per celebrare un evento tanto importante la popstar è volata in un’isola esotica del Pacifico e ne ha approfittato per posare completamente nuda.

Nelle ultime ore si parla molto di Britney Spears: dopo essere stata per 13 anni sotto la tutela del padre Jamie, oggi ha ritrovato la libertà. Brenda Penny, giudice della Superior Court di Los Angeles, ha messo fine alla battaglia legale portata avanti dalla popstar, la cui vita a partire da questo momento non sarà più sotto il controllo del padre. Per celebrare un evento tanto importante la cantante ha organizzato una vacanza in un'isola esotica nel Pacifico e ne ha approfittato per posare completamente nuda sui social. I liberatori scatti senza veli lasciano poco spazio all'immaginazione, anche se a "censurare" le parti intime ci sono delle emoticon a forma di fiore.

Britney Spears non è più sotto la tutela legale del padre

Era il 2008 quando Britney Spears ha perso la sua libertà: dopo essersi scagliata contro un paparazzo durante un periodo di continui crolli nervosi, le era stato assegnato un tutore legale che controllava ogni aspetto della sua vita, dal patrimonio agli impegni lavorativi, fino ad arrivare alla sfera privata. Negli ultimi mesi la vicenda ha fatto non poco scalpore, basti pensare al fatto che miliardi di persone sui social si sono mobilitate al grido di #freebritney nella speranza di farla tornare a una vita "normale". Ora finalmente quel momento è arrivato e Britney non ha potuto fare a meno di mettere in atto un gesto fortemente simbolico.

Le foto nuda di Britney Spears sono un atto liberatorio

Qualche giorno fa aveva annunciato di essersi fidanzata ufficialmente con il compagno Sam Asghari, oggi Britney è volata in un'isola del Pacifico in sua compagnia per festeggiare la libertà ritrovata. Su Instagram non è riuscita a contenere la gioia e, al motto di "Una bellissima giornata di festeggiamenti qui in paradiso", ha posato completamente nuda. La cantante si è lasciata immortalare senza veli con la silhouette impeccabile in primo piano e una meravigliosa spiaggia esotica sullo sfondo. Ha coperto le parti intime con delle emoticon a forma di fiore ma, nonostante ciò, ha lasciato pochissimo spazio all'immaginazione. Chi è stata tra le prima a commentare gli scatti? L'amica Paris Hilton, che ha espresso alla perfezione il pensiero di milioni di fan dicendo: "Adoro vederti così felice e libera. Te lo meriti, ti voglio bene". Britney è finalmente una donna indipendente ed è il simbolo del fatto che la libertà femminile passa anche attraverso il nudo.

