Briga irriconoscibile a Venezia 2021: la trasformazione del cantante da Amici a oggi Ricordate Briga, il rapper dall’animo ribelle che ha spopolato ad Amici di Maria De Filippi nel 2015? Oggi è apparso irriconoscibile al Festival del Cinema di Venezia, dando prova di essere molto cresciuto quando si parla di stile: ecco com’è cambiato dagli esordi a oggi.

A cura di Valeria Paglionico

Ricordate Briga, il rapper dall'animo ribelle che nel 2015 ha letteralmente spopolato ad Amici di Maria De Filippi? Sebbene siano passati solo 6 anni da allora, Mattia Bellegrandi è cambiato in modo drastico e ha dato il via a una "nuova vita" al fianco della fidanzata e futura moglie Arianna Montefiori. Nelle ultime ore è arrivato in Laguna per partecipare al Festival del Cinema di Venezia ma il dettaglio che ha attirato le attenzioni del pubblico è che è apparso completamente trasformato. Ha rivoluzionato il suo stile in modo drastico, tanto che, confrontando le foto di ieri e oggi, sembra essere di fronte a una persona diversa.

La svolta di stile di Briga

Briga aveva 25 anni quando ha debuttato in tv ad Amici e, complice la giovane età, non esitava a mettere in mostra il suo animo ribelle. Al di là delle divise fornite dal programma, all'epoca vantava uno stile da perfetto rapper: indossava solo tute oversize, felpe col cappuccio, sneakers, cappellini all'indietro e -shirt a maniche corte che lasciavano i tatuaggi sulle braccia in mostra. Oggi Mattia ha rivoluzionato il suo modo di vestire e, sebbene esteticamente non sia cambiato molto, sembra essere una persona nuova. Sarà stata la fidanzata Arianna a convincerlo a dare una svolta "adulta" al suo armadio?

Briga nel 2014 prima di Amici

Il look di Briga a Venezia 78

Dopo Alessio Bernabei dei Dear Jack e Roberta Ruiu delle Lollipop, a Venezia è sbarcato un altro "volto noto" dei talent, Briga di Amici. Il cantante ha partecipato al Festival come testimonia di Eau de Milan, uno degli sponsor della manifestazione, arrivando al Lido al fianco della fidanzata Arianna. Per l'occasione ha lasciato a casa gli abiti casual in pieno stile rapper, preferendo qualcosa di più classico. Ha sfoggiato un completo firmato Libiam con pantaloni bianchi skinny alla caviglia, camicia rosa e giacca a quadri sui toni del beige. Per completare il tutto ha scelto un paio di scarpe tabacco e degli occhiali da sole scuri, mentre, per quanto riguarda i capelli, li ha tirati all'indietro, aggiungendo così un ulteriore tocco bon-ton all'outfit. In quanti lo avevano riconosciuto al suo arrivo in Laguna?