Alessio Bernabei da Amici a Venezia 2021: com’è diventato l’ex cantante dei Dear Jack Ricordate Alessio Bernabei, l’ex cantante dei Dear Jack? Era il 2014 quando ha partecipato ad Amici con la band e da allora il suo aspetto è cambiato. Oggi è sbarcato al Festival di Venezia e ha dimostrato di non aver perso il fascino da “bello e dannato” che da sempre lo contraddistingue.

A cura di Valeria Paglionico

La 78esima edizione del Festival del Cinema di Venezia pullula di star, ogni giorno sono moltissimi i personaggi noti che accorrono al Lido per prendere parte a prime ed eventi glamour, sfoggiando così i loro look migliori. Oggi a fare il suo debutto alla manifestazione è stato una "vecchia conoscenza" dei fan di Amici di Maria De Filippi, Alessio Bernabei, l'ex frontman dei Dear Jack. Di tempo ne è passato da quando calcava il palcoscenico di Canale 5 con la band e anche il suo aspetto è cambiato molto: ecco le foto che mostrano la trasformazione e il motivo per cui sta partecipando alla Mostra.

Alessio Bernabei ieri e oggi

Era il 2014 quando i Dear Jack sono arrivati tra i finalisti di Amici di Maria De Filippi e, sebbene fossero tutti molto amati, a rappresentarli era il frontman Alessio Bernabei. Oggi, dopo screzi e litigi, la band si è divisa e il cantante ha continuato la sua carriera da solista. Com'è diventato? Non ha rinunciato al suo stile ribelle fatto di sneakers, collane a catena, espansioni alle orecchie e tatuaggi appariscenti ma è chiaro che, rispetto a quando aveva poco più di 20 anni, sia un tantino cresciuto. Certo, non ha perso il fascino del "bello e dannato" ma ha l'aria più matura (soprattutto perché ha detto addio ai piercing sul viso).

Alessio Bernabei nel 2016 a Sanremo

Il look di Alessio Bernabei per l'arrivo a Venezia

Il motivo per cui Alessio Bernabei è sbarcato a Venezia? È testimonia di Eau de Milan, uno degli sponsor del Festival. Per un evento importante come lo sbarco in Laguna non poteva che curare il look nei minimi dettagli, anche se non ha rinunciato allo stile "ribelle" che da sempre lo contraddistingue. Ha indossato un paio di pantaloni skinny in nero, li ha abbinati a una camicia vintage colorata portata sbottonata con una canotta bianca in mostra. Per completare il tutto ha scelto un paio di sneakers Vans e degli occhiali da sole da divo. L'accessorio che indossa fin dai tempi da Amici? Le espansioni alle orecchie, capaci di rendere rock ogni look.

