La nuova moda in fatto di bellezza arriva ancora dall'Oriente. Dopo la skincare coreana, che è diventata famosissima anche in Europa, adesso è la volta del trucco cinese. Complice anche l'attenzione a loro riservata dalle beauty guru sui social, i cosmetici cinesi stanno letteralmente spopolando sugli scaffali dei grandi magazzini giapponesi. È stato addirittura coniato un termine specifico. Si tratta del trucco Chiborg, parola nata dall'unione di "Cina" e "cyborg". Questa tecnica sta conquistando le donne giapponesi, affascinate da un look così d'impatto, in contrasto con la loro tradizione di visi più puliti e quasi infantili.

Perché le donne giapponesi amano il Chiborg

Il trucco Chiborg è un trucco che fa della perfezione il suo ideale. Tutti i prodotti, infatti, rispondono al bisogno di voler apparire talmente belle e perfette da sembrare quasi esseri non umani, artificiali: dei cyborg appunto. Questo tipo di make up gioca con colori vivaci, puntando soprattutto su occhi e labbra, entrambi in primo piano perfettamente delineati e messi in evidenza, scolpiti alla perfezione per risaltare sul viso. Alle donne giapponesi questo trucco piace perché molto in contrasto con la loro tradizione estetica, fatta di visi graziosi, dolci, infantili, innocenti, dove i colori accesi non sono molto usati. Quello cinese è viceversa un look più maturo e d'impatto, che non a caso rimanda quasi allo stile "teatrale" portato in scena all'Opera di Pechino.

Spopola il make up Chiborg

I primi accenni al trucco Chiborg risalgono al 2019, quando sono comparsi su Instagram e Youtube i primi tutorial di questa tecnica. I punti cruciali del trucco cinese sono: base viso coprente, sopracciglia ben disegnate, eyeliner nero perfetto, ombretto scuro sfumato all'esterno e rossetto applicato in modo impeccabile, meglio se rosso. Complice anche la pandemia, che ha decisamente prolungato i tempi di permanenza in casa e accorciato quelli dedicati alle uscite e al tempo libero, tante donne ne hanno approfittato per dedicarsi di più a se stesse e affinare le loro tecniche di make up. Questo ha contribuito a rendere virale il Chiborg, che sta portando alla ribalta i prodotti cinesi e che potrebbe rivoluzionare il concetto di make up orientale.