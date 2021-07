Blake Lively ha raggiunto la notorietà all'inizio degli anni 2000 quando è diventata una delle protagoniste della serie Gossip Girl, nella quale ha ricoperto i panni di Serena van der Woodsen, e da allora non ha mai smesso di avere successo. Oggi non è solo tra le star più amate al mondo, è anche una mamma e una moglie amorevole ed è proprio per dedicarsi alla famiglia che ha ridotto in modo drastico le sue apparizioni pubbliche. Ha sposato uno degli uomini più ambiti di Hollywood, Ryan Reynolds, e da lui ha avuto tre figli, James, Inez e Betty. Le gravidanze, però, sembrano non aver lasciato nessun segno sul suo corpo e il motivo è molto semplice: l'attrice si allena anche in piena estate come dimostrato sui social.

Il look da palestra di Blake Lively

Il segreto di Blake Lively per vantare una forma fisica mozzafiato dopo tre gravidanze? Si allena regolarmente in palestra, anche in piena estate. Nelle ultime ore lo ha dimostrato, scattandosi un selfie allo specchio a fine workout. L'attrice ha temporaneamente abbandonato gli abiti glamour e i tacchi a spillo per dare spazio a un completino sportivo. Si è immortalata con indosso un reggiseno color nude, dei pantaloni ciclisti a vita alta in nero e un paio di sneakers da corsa. Ha così messo in risalto la silhouette impeccabile e gli addominali definiti, dando prova del fatto che solo con una dura attività fisica si può tornare in forma dopo la dolce attesa. Quale sono le neomamme che hanno raggiunto i suoi stessi risultati?

in foto: Il selfie post–allenamento di Blake Lively

Blake Lively è paladina di body positivity

Sebbene ad oggi Blake Lively si lasci ammirare in splendida forma sui social, in verità poco dopo il terzo parto era diventata vittima di body shaming. Ha avuto il terzo figlio nell'ottobre 2019 e, dopo essere apparsa su un red carpet all'inizio del 2020, è stata accusata di essere ingrassata a causa della gravidanza. Le critiche, però, le sono scivolate addosso e non ha esitato a raccontare tutte le insicurezze che lei stessa si è ritrovata ad affrontare dopo essere diventata mamma per la terza volta. Certo, ha seguito degli allenamenti ben precisi per recuperare la forma fisica pre-dolce attesa, ma è chiaro che non ha voluto nascondere i piccoli disagi legati alla maternità. Così facendo, è diventata una vera e propria paladina di body positivity, dando prova di essere una mamma e una donna assolutamente "normale".