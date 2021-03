Belén Rodriguez è incinta, aspetta la sua seconda figlia dal fidanzato Antonino Spinalbese e non potrebbe essere più felice e raggiante. La piccola si chiamerà Luna Marie e trasformerà Santiago, il primogenito nato dal precedente matrimonio con Stefano De Martino, in un fratello maggiore. Nei primi 5 mesi il pancino dell'argentina era praticamente invisibile, tanto che era riuscita a tenere la notizia della gravidanza nascosta, ma, ora che le forme modificate dalla dolce attesa diventano sempre più evidenti, la futura mamma non può fare a meno di esaltarle con abiti fascianti. La cosa particolare è che con l'ingresso nella 21esima settimana ha stravolto il suo stile, mostrandosi in un'inedita versione romantica sui social.

Belén esalta il pancino con il minidress griffato

Durante la gravidanza Belén Rodriguez non ha alcuna intenzione di rinunciare alla sensualità che da sempre la contraddistingue e, fin da quando ha annunciato di essere incinta, sta spaziando tra minigonne, tacchi a spillospaziando tra minigonne, tacchi a spillo e vestiti fascianti. Di recente ha ancora una volta esaltato il pancione con un look iper femminile che ha fatto impazzire i fan. Ha infatti indossato un minidress in lino e viscosa color verde, un modello firmato Jacquemus con le spalline sottili e regolabili e un drappeggio su décolleté e fianchi. Qual è il suo prezzo? Sul web viene venduto a 515 euro. L'argentina lo ha portato sbottonato sulla schiena, probabilmente perché a causa del pancione non riusciva a chiuderlo, ma nonostante ciò i followers si sono complimentati con lei, celebrando le forme iper femminili modificate dalla dolce attesa.

in foto: Il mini abito Jacquemus indossato da Belén

L'acconciatura romantica di Belén

Il dettaglio che ha rivoluzionato lo stile premaman di Belén è stata però l'acconciatura. Nello scatto la showgirl sfoggia una lunghissima coda di cavallo bassa, portata mossa e con dei ciuffi scalati che le cadono sul viso. L'ha realizzata probabilmente con delle extension, mentre per legarla ha usato un romantico nastrino di raso in celeste. Così facendo, si è trasformata in una vera e propria dea della maternità. Non è la prima volta che la Rodriguez cambia look in gravidanza, lo aveva già fatto nelle settimane scorse, spaziando tra una frangetta a tendina e un caschetto col frisé in pieno stile anni '90. Quale sarà il suo prossimo "colpo di testa"?