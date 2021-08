Beatrice di York compie 33 anni: i romantici auguri del marito Edoardo con una loro foto in spiaggia L’8 agosto la principessa Beatrice di York ha festeggiato il suo 33esimo compleanno: la nipote della regina Elisabetta si sta godendo un momento di grande gioia e in autunno diventerà mamma. Il marito Edoardo Mapelli Mozzi ha voluto esprimerle il suo amore sui social, condividendo un tenero scatto insieme in un’inedita versione casual.

A cura di Beatrice Manca

La principessa Beatrice di York ha compiuto 33 anni l'8 agosto e il marito Edoardo Mapelli Mozzi ha voluto festeggiare condividendo un loro dolcissimo scatto privato in bianco e nero: marito e moglie sono abbracciati in spiaggia e sfoggiano un look casual, giacca di jeans per lei e pullover sulle spalle per lui. La coppia si è sposata lo scorso anno con una cerimonia segreta, e ora aspetta il primo figlio, che dovrebbe arrivare in autunno. Beatrice appare radiosa, felice e innamorata mentre si gode questo nuovo capitolo della sua vita.

Il marito: "Ti amo con tutto il cuore"

Il 17 luglio 2020 la figlia del principe Andrea e Sarah Ferguson ha sposato l'imprenditore di origini italiane Edoardo Mapelli Mozzi nella Royal Chapel of All Saints, diventando la moglie dell'imprenditore di origini italiane Edoardo Mapelli Mozzi. La coppia sembra più unita e innamorata che mai: il giorno del compleanno di Beatrice il marito Edoardo ha condiviso un loro ritratto insieme su Instagram, accompagnato da dolcissimi auguri. Vediamo la principessa in un'inedita versione casual, con una giacca in denim scura, mentre il marito indossa una camicia bianca con collo alla coreana e un pullover sulle spalle. Ma è stata la didascalia a commuovere i followers: "Buon compleanno amore mio, ti amo con tutto il cuore".

Beatrice di York ha dovuto faticare non poco per scrollarsi l'etichetta di "brutto anatroccolo": le sue foto al royal wedding di William e Kate, nel 2011, avevano scatenato l'ironia del web e gli utenti non avevano risparmiato paragoni al vetriolo con le sorellastre di Cenerentola. Ma Beatrice, con la classe di una vera royals, si è presa la sua rivincita: il giorno del suo matrimonio ha indossato un abito che apparteneva alla regina Elisabetta in persona, che poi è risultato il più cercato su Google. E intanto lei, in barba alle critiche, si gode felice la vita di coppia e il bebé in arrivo.