Per Beatrice di York il 2020 è stato davvero memorabile e non solo perché si è ritrovata, come tutti, a vivere in quarantena per diversi mesi a causa della pandemia. A differenza della maggior parte delle persone, gli ultimi mesi sono stati davvero felici per lei. Certo, ha dovuto annullare la cerimonia di nozze a Buckingham Palace che le era stata promessa dalla regina Elisabetta II ma, non appena terminato il lockdown, ha deciso di sposare lo stesso il fidanzato Edoardo Mapelli Mozzi. Il ricevimento si è tenuto tra pochi intimi ma l'ha resa ugualmente soddisfatta. Oggi, a distanza di mesi dal matrimonio, continua a festeggiare e il motivo è molto semplice: il suo abito da sposa vintage sta spopolando tra le donne inglesi.

Beatrice di York ha superato Kate e Meghan

Secondo una ricerca condotta dal produttore di ombrelli Fulton Umbrellas, famoso per fornire la sovrana in persona, l'abito da sposa vintage di Beatrice di York è il più ricercato su Google in Gran Bretagna. Si tratta di un modello che Elisabetta II le ha prestato (in abbinamento alla sua tiara) ma la cosa che la principessa non si sarebbe mai aspettata è che nei panni di influencer avrebbe superato i risultati raggiunti da Kate Middleton e Meghan Markle, considerate le più imitate della famiglia reale. Certo, le due "cugine acquisite" di Beatrice non hanno rivali quando si parla di look bon-ton per gli impegni quotidiani ma, almeno per questo 2020, è stata lei a spopolare. A quanto pare la principessa si è presa finalmente la sua rivincita: non è più la "Cenerentola" dei Windsor, ha tutte le carte in regola per diventare icona di stile.