Beatrice Borromeo con i figli a Monaco: i piccoli Casiraghi eleganti e chic con i cappotti coordinati Biondi, bellissimi ed eleganti come i genitori: Stefano Ercole e Francesco Casiraghi sono cresciuti e hanno incantato tutti alla Festa Nazionale di Monaco.

A cura di Beatrice Manca

Il principato di Monaco è in festa: il 19 novembre si sono sono svolte le celebrazioni per la Festa Nazionale con tutta la famiglia Grimaldi riunita. Mancava solo Charlene Wittstock, troppo stanca dopo l'operazione per prender parte ai festeggiamenti. I veri protagonisti della festa sono stati i bambini: i principini Jacques e Gabriella hanno mostrato dolci cartelloni per la madre dal balcone di palazzo. Alla celebrazione erano presenti anche i piccoli Casiraghi, i figli di Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi: Stefano e Francesco sono cresciuti e sono adorabili.

Le nuove foto dei figli di Beatrice Borromeo

Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi sono la coppia reale più elegante d'Europa: entrambi ambasciatori Dior, ogni loro pubblica apparizione è nel segno dell'eleganza. Non stupisce quindi che i loro bambini – Stefano Ercole e Francesco – abbiano ereditato tutto il fascino dei reali monegaschi. I piccoli sono nati rispettivamente nel 2017 e nel 2018, e le loro pubbliche apparizioni, al netto degli eventi ufficiali, sono state molto rare. Eccoli oggi affacciarsi dal balcone del palazzo reale insieme alla madre Beatrice, biondi e bellissimi come i genitori.

I bambini indossavano identici cappottini doppiopetto verde e marrone, con i colletti a contrasto. Vista la poca differenza di età, vestiti uguali sembrano quasi gemelli: pantaloni beige in fustagno, camicie bianche e scarpe con i lacci marroni. Stefano e Francesco si candidano già a essere i baby royal più eleganti d'Europa.

Leggi anche Charlotte Casiraghi e Beatrice Borromeo al matrimonio del principe di Monaco

Pierre Casiraghi, Beatrice Borromeo e i loro figli

L'eleganza di Beatrice Borromeo

Alla Festa nazionale si sono riunite tutte le reali monegasche, inclusa Charlotte Casiraghi, ma a rubare la scena (e i flash dei fotografi) è stata Beatrice Borromeo, impeccabile in un completo nero firmato Dior: cappotto con cintura in vita, maglia con fiocco al collo e cappello "Tiffany" a tesa larga, bianco con un fiocco nero. Ai piedi calzava le famose décolleté slingback J'Adior con il nastro in tessuto sulla parte posteriore del piede (in vendita al prezzo di 790 euro).

Pierre Casiraghi e Beatrice Borromeo in Dior

Non stupisce che abbia conquistato il titolo di più elegante d'Europa, "soffiandolo" alla britannica Kate Middleton: i fan della coppia ora aspettano le festività natalizie per avere nuove foto della famiglia Casiraghi e degli splendidi bambini. Non per nulla, nel loro albero genealogico c'è una certa Grace Kelly…