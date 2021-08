Battiti Live 2021, quarta puntata: Elettra Lamborghini come una cowgirl, Aka7even col completo stampato Stasera va in onda su Italia 1 la quarta puntata di Battiti Live e, così come durante le scorse settimane, sono diversi gli artisti che si esibiscono sul palco. Elettra Lamborghini si è presentata in versione cowgirl, Ana Mena ha osato con le paillettes, Aka7even ha scelto l’originalità di un completo stampato: ecco tutti i look dei cantanti.

A cura di Valeria Paglionico

Stasera, martedì 3 agosto, va in onda la quarta puntata di Battiti Live, il festival itinerante dell'estate che dà spazio agli artisti del momento e ai loro tormentoni. Dopo essere andato in scena in diretta sulla tv di Radio Norba poco più di un mese fa, ora l'evento è arrivato anche su Italia 1 e, come succede a ogni stagione, registra un vero e proprio boom di ascolti. Al di là delle performance e delle hit presentate, ad attirare le attenzioni del pubblico non possono che essere i look sfoggiati dagli artisti sul palco. Per il quarto appuntamento con il programma la "padrona di casa" Elisabetta Gregoraci ha scelto il total white ma a farle concorrenza in fatto di stile e sensualità sono arrivate Elettra Lamborghini, Baby K e Ana Mena.

Elettra Lamborghini e Baby K sono regine di sensualità

Il palco di Battiti Live è tra i più ambiti dell'estate nel nostro paese e le star che lo calcano non possono fare a meno di osare in fatto di stile. Lo sa bene Elettra Lamborghini, che per presentare la sua Pistolero ha riprodotto il look da cow-girl sfoggiato nel video con corpetto di pelle, pantaloni "bucati" all'altezza dell'inguine, calze a rete e maxi cintura.

Baby K con i Boomdabash

A darle del fino da torcere quando si parla di sensualità sono state Baby K, super provocante in un completo in oro metallizzato con minigonna e crop top, e Ana Mena, presentatasi in scena con delle appariscenti paillettes total green di Naem Kahan. Noemi è rimasta fedele ai top incrociati che lasciano gli addominali in bella mostra, mentre Mariasole Pollio ha preferito la "sobrietà" di un minidress firmato David Koma.

Rocco Hunt con la camicia griffata, Stash in giacca e cravatta

Anche gli uomini che hanno preso parte alla quarta puntata del festival non sono stati da meno in fatto di stile: Rocco Hunt e Carl Brave hanno optato per delle camicie coloratissime e con dei dettagli animalier firmate Dolce&Gabbana, i Boomdabash hanno dato libero sfogo alla loro originalità tra completi con bermuda variopinti e jeans effetto Boomdabash, mentre Deddy, dopo gli abiti vivaci sfoggiati ad Amici, ha preferito la semplicità di jeans e t-shirt bianca.

Rocco Hunt e Ana Mena

Aka7even ha invece spopolato con un completo stampato sui toni del bianco e nero, abbinato a una t-shirt fucsia e a delle Air Jordan firmate Nike. Il più elegante in assoluto? Stash, presentatosi in scena con giacca e pantaloni neri, camicia bianca e cravatta rossa.