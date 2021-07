Battiti Live 2021, i look della terza puntata: Noemi col top incrociato, Emma e Giusy Ferreri griffate Il 29 luglio va in onda su Italia 1 la terza puntata di Battiti Live e gli artisti che vi hanno preso parte si sono sfidati a colpi di tormentoni e di stile. Noemi ha indossato il top incrociato, Emma il minidress griffato, Giusy Ferreri un vestito patchwork: ecco tutti i look sfoggiati sul palco.

A cura di Valeria Paglionico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Battiti Live 2021 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Stasera, 29 luglio, va in onda su Italia 1 la terza puntata di Battiti Live (precedentemente registrata e trasmessa in diretta sulla tv di Radio Norba). Al di là della "padrona di casa" Elisabetta Gregoraci, ad attirare le attenzioni del pubblico sono stati gli artisti che si sono esibiti sul palco, presentando i loro tormentoni estivi e spopolando in fatto di stile. Noemi ha messo in mostra la forma fisica ritrovata con un top incrociato, Emma ha puntato sulle griffe con un minidress scamiciata, Giusy Ferreri ha preferito un abito effetto patchwork: ecco tutti i look del terzo appuntamento con il festival.

Gaia in rosso, Nina Zilli con la cuffietta scintillante

Le protagoniste della terza puntata di Battiti Live hanno letteralmente spopolato in fatto di stile. Gaia si è presentata sul palco con un minidress di seta sui toni del rosso, un modello a maniche lunghe con la gonna svolazzante, segnato in vita con una maxi cintura.

Nina Zilli ha preferito brillare con una canotta in lurex argentata e una originale cuffietta tempestata di paillettes silver, mentre Giusy Ferreri si è affidata all'esuberanza di Dolce&Gabbana indossando un abito effetto patchwork con le maniche lunghe e svasate e la gonna corta leggermente a campana.

Noemi in splendida forma sul palco

Noemi è invece apparsa più in forma che mai in pantaloni a vita alta e top incrociato in oro: complice il dimagrimento drastico degli ultimi mesi, non ha esitato a mettere in mostra gli addominali. Tra le grandi protagoniste della serata c'è stata anche Emma Marrone, che ha ormai reso "definitiva" la sua svolta di stile iper griffata. Si è infatti esibita in un outfit firmato The Attico, abbinando un abito scamiciata con le maniche a pipistrello color tabacco alle iconiche slingback Venus con la cavigliera declinate in verde militare.

Emma Marrone in The Attico

Le camicie animalier di Carl Brave e Ketra

Anche gli uomini non sono stati da meno in fatto di stile durante la terza puntata di Battiti Live e sul palco hanno sfoggiato dei look griffati e originali. Carl Brave e Ketra, in particolare, hanno seguito entrambi la mania dell'animalier con delle audaci camicie firmate Dolce&Gabbana.

Ketra col completo animalier Dolce&Gabbana

Il primo ha scelto un modello a fiori decorato con una maxi tigre sul petto (prezzo 1.250 euro), il secondo ha preferito la stampa leopard con tanto di maxi leopardo sulla schiena (prezzo sempre 1.250 euro). Clementino, invece, non ha resistito alla mania del cappello pescatore, anche se lo ha declinato in un'originale versione con delle mini banane. Chi di loro si è aggiudicato il titolo di re di stile della serata?