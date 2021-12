Barbara D’Urso veste griffata in inverno: il suo cappotto logato costa più di 3mila euro Barbara D’Urso si è servita dei social per mostrare il suo nuovo look invernale e la scelta di stile ha lasciato senza parole i fan. La conduttrice ha indossato un maxi cappotto logato sui toni del beige: sapete quanto costa?

A cura di Valeria Paglionico

Barbara D'Urso potrà anche essere meno presente in tv quest'anno ma, nonostante ciò, continua a essere molto attiva sui social, dove ama mantenere un contatto diretto con i followers. Sul profilo Instagram documenta ogni momento della sua quotidianità, dagli impegni professionali ai momenti in famiglia, soffermandosi spesso sui look sfoggiati per le diverse occasioni. Non ha mai nascosto di avere la passione per il lusso sfrenato, basti pensare al fatto che la scorsa estate ha sfoggiato espadrillas, ciabatte e maxi cappelli graffati per tutta la vacanza. È stato però nelle ultime ore che ha dato il meglio di lei in fatto di stile: sapete quanto costa il suo nuovo cappotto per l'inverno?

Il cappotto Gucci di Barbara D'Urso

Quale migliore occasione di un weekend natalizio per organizzare una passeggiata in città? È proprio quanto fatto da Barbara D'Urso, che sui social ha svelato il look scelto per l'occasione.Ha posato sullo sfondo di un'opera d'arte rinascimentale con un maxi cappotto perfetto per le giornate più fredde dell'inverno. Basta guardarlo per un istante per capire che è firmato Gucci, visto che ha impresso l'iconico logo con la doppia G all-over. Come specificato dalla stessa conduttrice nella didascalia si tratta del modello Jumbo GG e il suo valore è davvero da capogiro.

Gucci, cappotto Jumbo GG

Barbara D'Urso, quanto vale il suo nuovo cappotto

Il cappotto Jumbo di Gucci indossato da Barbara D'Urso è in tela beige ed è decorato con motivo GG in marrone, ha il colletto classico, la chiusura frontale con bottoni, gli orli con cintura di pelle e due tasche laterali a soffietto. Qual è il suo prezzo? Sul web viene venduto a 3.200 euro ma, in compenso, è talmente tanto iconico che riesce a impreziosire ogni tipo di outfit per l'inverno, può essere infatti indossato con un semplice tubino nero e rendere unico l'intero look. Insomma, la conduttrice di Canale 5 ama il lusso e non ha alcuna intenzione di nasconderlo: il prossimo capo griffato che sfoggerà seguirà ancora una volta il trend della logo-mania?