Barbara D'Urso ha dato il via alla sua estate dopo un anno ricco di impegni lavorativi e ora si sta godendo il meritato riposo tra passeggiate in giro per la città e relax nel giardino di casa. Poteva mai rinunciare allo stile durante le vacanze? Assolutamente no e, sebbene non sia ancora partita verso mete esotiche, è riuscita lo stesso a dare il meglio di lei. Nelle ultime ore, infatti, ha postato sui social le foto di un look trendy e fresco per la bella stagione. Se in tv siamo sempre stati abituati a vederla in tubini aderenti e tacchi alti, ora sembra aver dato una svolta al suo stile passando a maxi dress da gitana e comode espadrillas raso terra.

Il look estivo di Barbara D'Urso

Dite addio a corpetti strizzanti, abiti fascianti, minigonne e vertiginosi tacchi a spillo, Barbara D'Urso ha stravolto il suo guardaroba per l'estate 2021, apparendo radicalmente trasformata sui social. Di recente si è immortalata in una versione casalinga ma allo stesso tempo trendy, dando prova di saper essere fashion anche senza rinunciare alla comodità. La conduttrice ha infatti seguito il trend dei maxi abiti da gitana, scegliendo un modello a balze con le maniche lunghe e a palloncino, un profondo scollo a V e delle stampe geometriche sui toni dell'azzurro. Ha poi lasciato il viso senza trucco, rivelando così di essere meravigliosa anche al naturale.

in foto: Il look estivo di Barbara D’Urso

Le espadillas firmate Chanel

La vera chicca dell'outfit estivo di Barbara, però, sono le scarpe. Ha infatti indossato il modello must-have di stagione, le espadrillas raso terra, e non ha rinunciato al lusso, scegliendo una variante luxury firmata Chanel con la punta in pelle total black, i contorni di corda in panna e il logo con la doppia C in tinta. Quanto costano? Probabilmente le espadrillas della D'Urso sono vintage, sul sito ufficiale in quegli stessi toni sono disponibili solo tutte in pelle e costano 620 euro. Sebbene sia una cifra che non tutti possono permettersi, una cosa è chiara: le scarpe della conduttrice sono versatili, comode e fresche, insomma, sono assolutamente l'ideale per affrontare l'estate con il "piede" giusto.