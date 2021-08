Barbara D’Urso senza trucco in vacanza: abbina il bikini ai pantaloncini maschili (e griffati) Le vacanze di Barbara D’Urso sembrano non voler proprio finire. Nelle ultime ore la conduttrice non solo si è immortalata senza trucco sul bagnasciuga ma ha rivelato anche il suo ennesimo look balneare. Qual è la sua particolarità? Nasconde un capo “rubato” dal guardaroba maschile.

A cura di Valeria Paglionico

Mancano pochissimi giorni alla fine di agosto ma sono molte le star che sembrano non aver alcuna intenzione di tornare in città, così da riprendere il lavoro e la "normale" routine. Tra loro c'è anche Barbara D'Urso, che sui social continua a postare foto e video delle sue spettacolari vacanze. Nelle scorse settimane aveva spopolato tra zeppe multicolor, espadrillas griffate e maxi cappelli di paglia, ora ha lanciato una nuova tendenza ispirata al mondo maschile. Il dettaglio che ha però attirato maggiormente le attenzioni? La conduttrice si è lasciata immortalare senza neppure un filo di trucco sul viso, apparendo quasi irriconoscibile.

Il look da mare di Barbara D'Urso

I look balneari di Barbara D'Urso sono i veri protagonisti della sua vacanze e non sorprende che nelle ultime ore la conduttrice sia riuscita ancora una volta a lasciare i fan senza parole. Per una giornata passata su una spiaggia da sogno ha infatti indossato un bikini total black all'uncinetto ma la cosa particolare è che non lo ha abbinato ai classici slip sgambati ma a dei pantaloncini maschili. I bermuda sono firmati Versace, sono in raso bicolor e sono decorati con il logo della Maison sull'elastico in vita (prezzo 190 euro). Certo, non essendo in tessuto impermeabile non sono proprio l'ideale per fare il bagno, ma è chiaro che l'effetto trendy è assicurato.

I bermuda da uomo Versace indossati da Barbara D’Urso

Barbara D'Urso senza trucco in estate

Quale migliore occasione dell'estate per dire temporaneamente addio al trucco? Sarà perché il caldo rende quasi impossibile sopportare il fondotinta sul viso o perché semplicemente vuole abbronzarsi il più possibile, ma la cosa certa è che Barbara D'Urso si è lasciata immortalare "al naturale" sul bagnasciuga. Certo, avendo gli occhi chiusi è impossibile notare una differenza netta rispetto a quando è preparata di tutto punto, ma l'assenza di ombretto, mascara ed eye-liner è decisamente evidente. La pelle del volto appare inoltre liscia e levigata (forse grazie all'effetto di qualche filtro): il successo di questi scatti acqua e sapone spingerà la conduttrice a limitare l'uso del make-up marcato anche in tv?