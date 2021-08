Barbara D’Urso e la passione per i costumi interi, dal modello cut-out alle sexy stringhe Continuano le vacanze di Barbara D’Urso e sui social non esita a documentare le giornate di relax passate al mare. Ha dimostrato di avere una vera e propria passione per i costumi interi ma, tra tagli cut-out e stringhe sul décolleté, è nelle ultime ore che ha dato il meglio di lei in fatto di sensualità.

A cura di Valeria Paglionico

Mancano ancora diversi giorni all'inizio della nuova stagione televisiva e la regina di Canale 5 Barbara D'Urso sembra non aver alcuna intenzione di tornare dalle vacanze. Si sta godendo l'estate fino all'ultimo e sui social non può fare a meno di documentare i momenti di relax passati tra gite in barca, mare cristallino e divertenti cene a lume di candela con gli amici. L'accessorio a cui difficilmente ha rinunciato durante la bella stagione? Il costume intero. È stato però di recente che ha dato il meglio di lei in fatto di sensualità, sfoggiando due modelli che hanno messo in risalto la sua forma fisica da urlo.

I sexy costumi di Barbara D'Urso

Barbara D'Urso si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza e ne ha approfittato per infiammare Instagram con i suoi nuovi costumi interi. Per una gita in barca ha puntato su un modello bianco con tagli cut-out sui fianchi, dettagli gold sulla maxi scollatura e laccetti laterali, completando il tutto con la chioma resa naturalmente ondulata dalla salsedine. Al motto di "Con il vento tra i capelli", si è lasciata immortalare in una posa plastica che ha messo in risalto le gambe snelle e toniche. Questa mattina, invece, ha optato per una coloratissima stampa geometrica e delle sexy stringhe sul décolleté, non avendo paura di condividere un primissimo piano sul seno "strizzato".

Il sexy costume stringato di Barbara D’Urso

Barbara D'Urso, lo stile balneare della conduttrice

Sarà perché si è parlato molto di lei e dei suoi programmi o perché semplicemente è stata molto attiva sui social, ma la cosa certa è che Barbara D'Urso è tra le indiscusse protagoniste dell'estate 2021. Il suo stile balneare riflette appieno la sua personalità: è esuberante, sensuale e dai dettagli extra lusso. Negli ultimi mesi ha spaziato tra espadrillas griffate, maxi abiti da gitana, zeppe multicolor, cavigliere all'uncinetto e pantaloncini maschili abbinati a micro triangoli. Insomma, la conduttrice non ha paura di osare: a 64 anni vanta una forma fisica invidiabile e non può fare a meno di metterla in mostra ogni volta che può.