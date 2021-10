Balenciaga supera Gucci: è il brand più cercato online del 2021 Qual è il brand più popolare del 2021? A sorpresa Balenciaga, Maison che è riuscita a superare anche Gucci. Ecco come e per quale motivo la rivoluzione del direttore creativo Demna Gvasalia è riuscita a conquistare il pubblico.

A cura di Valeria Paglionico

Il 2021 è stato molto particolare per il mondo della moda: se nel 2020 ha vissuto uno stop totale a causa della pandemia, dovendosi reinventare in una forma tutta nuova, quest'anno è stato quello della ripresa. Le sfilate sono ormai tornate tutte in presenza e le vendite hanno ricominciato a crescere. Si può dunque fare qualche bilancio, soprattutto quando si parla di marchi più popolari. Qual è il brand che si è aggiudicato il primo posto in classifica? Balenciaga e la cosa ha sorpreso non poco tutti i fashion addicted più incalliti. Ecco come e per quale motivo la Maison francese sta letteralmente sbaragliando la concorrenza.

Il segreto della crescita di Balenciaga

Lyst ha stilato la classifica degli hottest brand del terzo trimestre 2021, ovvero dei marchi fashion più popolari degli ultimi mesi, e i risultati sono stati sorprendenti: ad accaparrarsi il primo posto è stato Balenciaga, che in soli 2 anni è riuscita a spodestare Gucci (che nel 2019 registrava un incremento del 78% nelle ricerche sul web). Come ha fatto Demna Gvasalia, il direttore creativo della Maison, a raggiungere un pubblico così vasto? Ha messo in atto una vera e propria rivoluzione: ha interpretato l'hype della cultura popolare, l'ha fusa con la liricità della moda e, così facendo, è riuscito ad avvicinare le nuove generazioni alla griffe.

Balenciaga e le "collaborazioni" di successo

Non sorprende, dunque, che Balenciaga abbia collaborato con Kanye West o che alla recente Paris Fashion Week abbia fatto sfilare i Simpsons, dando vita a uno degli show più originali di tutti i tempi. A contribuire al successo della Maison, anche i look sfoggiati al Met Gala da Rihanna e Kim Kardashian (quest'ultima è finita sulle prime pagine dei giornali internazionali con la sua tuta total black che le copriva completamente anche il viso). A seguire Balenciaga nella classifica ci sono Gucci, Dior, Prada, Louis Vuitton, Nike. Al momento, però, mancano ancora 3 mesi prima della chiusura definitiva della classifica 2021: ci sarà un testa a testa tra Balenciaga e Gucci?