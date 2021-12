Baby Vittoria in versione ballerina: la figlia di Chiara Ferragni è adorabile con la gonna tutù Vittoria Lucia Ferragni ha un futuro nel mondo della danza? Chissà: intanto la madre Chiara si diverte a vestirla con il tutù da ballerina.

A cura di Beatrice Manca

La figlia di Chiara Ferragni e Fedez sta crescendo e si candida a diventare una piccola icona di stile, sulle orme del fratellino Leone. Dopo il cappottino rosa in stile Lady Gaga ha calcato il primo "red carpet" di famiglia, dove ha sfoggiato un abitino bianco in pizzo e piume. A fine novembre la bimba ha compiuto 8 mesi e i genitori si divertono a cercare per lei abitini da principessa o costumini spiritosi, come il pigiama a forma di polpo ideato da Fedez. L'ultimo look? Un body con tutù trasparente, in perfetto stile "ballerina".

Vittoria Ferragni con il tutù da ballerina

I fan di baby Vittoria sono andati in visibilio per il suo ultimo outfit: una tutina grigio melange con una gonna trasparente come un tutù. Visto il freddo di queste giornate di dicembre, sotto alla gonna portava un paio di caldi collant bianchi. La madre Chiara Ferragni ha condiviso le foto della bambina su Instagram, scrivendo: "My little ballerina". Chissà se da grande la bimba vorrà effettivamente indossare le scarpette con la punta di gesso: per ora è adorabile con il tutù.

Vittoria Lucia Ferragni in tutù

Baby Vittoria tra i cuscini griffati

Le foto della bambina sono state scattate sul divano di casa Ferragnez, rivelando un particolare di design dell'arredamento: i cuscini firmati Ralph Lauren, che riprendono il motivo a trecce dei suoi celebri maglioni. Non sono gli unici: nell'appartamento di Milano ci sono anche cuscini di Dior ed Hermès.

cuscino Ralph Lauren

La casa di moda americana ha anche una vasta linea di prodotti di arredamento. Se state considerando di inserirlo nella lista dei regali di Natale, sappiate che non è più nella collezione disponibile sul sito. La scelta di inserirlo nella foto però non è casuale perché si abbina perfettamente al vestitino di baby Vittoria: in fatto di stile, nulla in casa Ferragnez è lasciato al caso!