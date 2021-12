Baby Ferragnez, il primo Natale dei fratellini: Vittoria e Leone sono adorabili con i cerchietti da renna I Ferragnez sono a St. Moritz per il ponte dell’Immacolata e si stanno godendo dei dolci momenti in famiglia. A sfoggiare i look più adorabili sono i piccoli di casa, Leone e Vittoria, apparsi dolcissimi con indosso dei cerchietti da renna in coordinato.

A cura di Valeria Paglionico

La famiglia di Chiara Ferragni e Fedez sta vivendo un momento d'oro: dopo il successo social, la coppia insieme a genitori, figli e sorelle sbarcherà in tv con una serie tutta sua intitolata The Ferragnez (sarà disponibile su Amazon Prime Video a partire dal 9 dicembre). Nell'attesa che vengano rilasciate le prime puntate, ci si può "accontentare" delle foto e delle Stories che i coniugi postano in continuazione su Instagram per documentare la loro quotidianità. Attualmente sono a St. Moritz, hanno approfittato del ponte dell'Immacolata per dare il via alle feste di Natale con una vacanza sulla neve. Chi sono le vere star del viaggio? I piccoli Leone e Vittoria, apparsi adorabili in versione natalizia.

I look natalizi di Leone e Vittoria Lucia Ferragni

L'accessorio per bambini must-have delle feste? I cerchietti con le corna da renna e a dimostrarlo sono stati i baby Ferragnez. Durante un pranzo di famiglia St. Moritz Leone e Vittoria le hanno indossate, apparendo adorabili in versione natalizia. Certo, successivamente anche mamma Chiara Ferragni le ha prese in prestito, ma sono state le foto dei due fratellini in coordinato a far letteralmente sciogliere i fan. Non è la prima volta che i piccoli sfoggiano degli accessori tanto trendy e originali, già nei giorni scorsi durante la vacanza in montagna avevano posato con indosso delle dolcissime felpe teddy e con cappellino e scarpine a forma di orsetto. Le foto dei baby Ferragnez non sono forse le più tenere del web??

Leone Lucia Ferragni in versione natalizia

Il primo Natale di baby Vittoria

Natale 2021 sarà davvero speciale per i Ferragnez e non solo per via della serie a loro dedicata: saranno le prime feste passate in compagnia di baby Vittoria. Lo scorso anno Chiara Ferragni era alle prese con la gravidanza in questo periodo dell'anno ma, complice la pandemia, non poté godersi appieno la magia di questa esperienza. Ora che le restrizioni lo permettono, l'influencer e il resto della famiglia avranno la possibilità di stare insieme. Chi è il più gioioso? Naturalmente il piccolo Leone, che per la prima volta passerà il Natale nei panni di "fratello maggiore". Come documentato da una Stories di papà Fedez, nella letterina inviata a Babbo Natale ha chiesto anche un regalo per la sorellina, a prova del fatto che, dopo un iniziale periodo di "gelosia", ora la ama alla follia.