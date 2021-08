Avril Lavigne in bikini si gode l’estate a Malibu: la cantante è identica a 20 anni fa Anche per Avril Lavigne è tempo di vacanze e relax. La cantante sta lavorando a un nuovo album, ma si è presa qualche giorno per sé a Malibu, per ricaricare le energie! La foto in bikini ha fatto il pieno di likes: oltre un milione e mezzo! La 36enne ha stupito tutti col suo fisico: è identica a 20 anni fa, quando poco più che maggiorenne esordiva con brani di successo come “Complicated” e “SK8er Boy”.

A cura di Giusy Dente

Avril Lavighe, Ph. RYAN MCFADDEN

Ve la ricordate quando, appena diciottenne, cantava Complicated e Sk8er Boy? Questi sono stati i primi brani di successo di Avril Lavigne, che col suo debutto si è imposta all'attenzione soprattutto del pubblico più giovane come un'icona di ribellione adolescenziale e grinta, condizionandone anche l'abbigliamento. Dalle sneakers con calzettoni a righe a vista alle t-shirt stampate, dai maxi bermuda maschili ai berretti: impazzava il look rock-punk che in quegli anni ha segnato un'intera generazione, uno stile del tutto opposto a quello tutto glitter, rosa e perline di altre pop star dell'epoca. Dal 2002 ad oggi non ha mai cessato la sua attività musicale e la sua figura si è circondata di un alone di fascino sfociato quasi nel mistero. Leggenda metropolitana vuole che in realtà la cantante sia morta anni fa e sia stata sostituita con una sosia!

Il ritorno di Avril Lavigne

A giugno Avril Lavigne ha debuttato su TikTok con un video che ha immediatamente riportato i suoi fan indietro nel tempo. La cantante canadese, oggi 36enne, ha riproposto uno dei brani degli esordi, Sk8er Boi, in compagnia del leggendario skater statunitense Tony Hawke. Il video è diventato immediatamente virale, perché non solo la Lavigne fa lip sync sul suo stesso brano, ma anche perché nella clip appare esattamente com'era nel 2002, anno di lancio del singolo. All'epoca di anni ne aveva 18, esattamente la metà, eppure sembra identica al passato. E anche in bikini non ha mancato di stupire tutti per il suo aspetto così giovanile.

Avril Lavighe, Ph. RYAN MCFADDEN

Il primo bikini di Avril Lavigne

La cantante sta lavorando a un nuovo album, dopo quello pubblicato nel 2019. Avril Lavigne è tornata a fare musica dopo un periodo non facile dal punto di vista personale, a causa di problemi di salute che l'hanno messa a dura prova. Ha infatti scoperto di avere la malattia di Lyme, che l'ha costretta a letto per ben cinque mesi consecutivi, stremata e senza forze. La pausa è stata d'obbligo, ha dovuto necessariamente rallentare i ritmi, ma i suoi fan non hanno mai smesso di sostenerla e aspettarne il ritorno. Oggi oltre che nel campo musicale è attiva anche nella moda e nel cinema.

Leggi anche I bikini bianchi per l'estate 2021

Avril Lavighe, Ph. RYAN MCFADDEN

La sua foto in bikini ha fatto il pieno di likes: oltre un milione e mezzo. La cantante si sta godendo l'estate e un po' di meritato riposo a Malibu, come ha scritto nella didascalia degli scatti pubblicati su Instagram. A sbalordire tutti è stata nuovamente la somiglianza della Avril di oggi con quella di 20 anni fa, degli esordi. La cantante ha sfoggiato un micro bikini verde smeraldo ed è in forma smagliante. Capelli lunghi biondi, tatuaggi in vista, occhiali da sole a forma di cuore: è incredibilmente la stessa di sempre, come se per lei il tempo si fosse davvero fermato!