Avril Lavigne ha appena debuttato su TikTok, lo ha fatto con un epico video in cui ha ricordato i suoi esordi nella musica. Ha riprodotto l'iconico look con cravattino a righe e bermuda sfoggiato nel video di Sk8er Boi e, con tanto di eye-liner marcato e smalto sulle unghie total black, ha fatto letteralmente sognare i nostalgici. In quanti hanno passato i primi anni 2000 ad ascoltare le sue hit? All'epoca non aveva neppure 20 anni ma vantava già la stoffa da star. Certo, preferiva lo stile punk-rock a quello glamour delle colleghe come Britney Spears e Christina Aguilera, ma è chiaro che con le sue sneakers, le sue t-shirt stampate e i suoi berretti, ha segnato un'intera generazione. In quanti hanno visto una sua foto oggi?

Avril Lavigne, la popstar dall'animo punk-rock

Era il 2002 quando Avril Lavigne lanciò l'album di debutto Let Go e, tra hit come Complicated e Sk8er boy, conquistò i primi posti delle classifiche internazionali a soli 18 anni, facendo concorrenza con il suo animo ribelle alle regine del pop di quegli anni, da Britney Spears a Christina Aguilera. All'epoca portava i capelli lunghi ed extra lisci, esaltava lo sguardo con una marcata linea di eye-liner e indossava solo bermuda maxi, t-shirt stampate con il cravattino annodato al collo e sneakers con i calzettoni a vista. È proprio grazie a lei che innumerevoli ragazzine dissero addio allo stile glamour fatto di glitter e tacchi per passare a dei look più aggressive dall'animo rock-punk.

in foto: Avril Lavigne nei primi anni 2000

Com'è oggi Avril Lavigne

Il dettaglio che balza subito all'occhio quando si guardano le foto di Avril Lavigne di ieri e oggi? Nonostante il passare del tempo il suo viso non è assolutamente cambiato, continua a vantare l'aspetto dell'eterna ragazzina che l'ha sempre contraddistinta. Certo, con gli anni ha aggiunto dei dettagli originali ai suoi hair look, dalle punte total black alle ciocche arcobaleno, ma per il resto è rimasta identica. Ha rivoluzionato solo il suo stile, passando da outfit casual e sportivi a minidress, scollature audaci e tacchi a spillo. Al di là dell'estetica, sapete cosa fa nella vita? Oltre a continuare a lavorare nella musica, ha avuto anche esperienze nella moda e nel cinema, dimostrando di essere un'artista eclettica capace di reinventarsi.