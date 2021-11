Aurora Ramazzotti senza trucco e col body di pizzo: è la paladina della bellezza naturale Aurora Ramazzotti non ha paura di mostrarsi al naturale e lo ha dimostrato per l’ennesima volta sui social. Nelle ultime ore ha condiviso delle foto senza trucco con indosso un body trasparente, diventando la paladina della bellezza acqua e sapone.

A cura di Valeria Paglionico

Sono lontani i tempi in cui Aurora Ramazzotti veniva definita semplicemente la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, oggi è ormai diventata uno dei volti più amati della tv e dei social. È simpatica, autoironica, dissacrante, travolgente e ha sempre il sorriso stampato sulle labbra. La cosa che non si può fare a meno di notare guardando il suo profilo? A differenza della maggior parte delle star, non ha paura di mostrarsi al naturale, anche se questo significa mettere in risalto le piccole imperfezioni. Nelle ultime ore lo ha fatto ancora, diventando per l'ennesima volta la paladina della bellezza acqua e sapone.

I selfie al naturale di Aurora Ramazzotti

Al motto di "Torno subito mi sto sparando un selfie (che poi sono 47)", Aurora Ramazzotti ha condiviso su Instagram alcuni scatti in versione acqua e sapone. Si è immortalata allo specchio senza neppure un filo di trucco sul viso ma, nonostante l'assenza di mascara, eye-liner e rossetto, è assolutamente meravigliosa. Non sono mancati i dettagli glamour: la figlia di Michelle ha infatti tenuto i capelli legati in una maxi treccia boho-chic e ha poi indossato un body di pizzo trasparente, un modello con un profondo scollo a V, l'abbottonatura frontale in stile corsetto e dei ricami floreali sul busto.

Aurora Ramazzotti senza trucco

Aurora Ramazzotti e la battaglia contro l'acne

Aurora Ramazzotti si è servita dei social per parlare apertamene della sua battaglia contro l'acne: è da oltre un anno che ha trovato il coraggio di mostrarsi al naturale, senza trucco e senza filtri, rivelando i brufoli sul viso. In più di un'occasione ha poi spiegato che, sebbene sia stato un percorso duro, ad oggi ama la sua pelle così com'è, anche se a volte la fa soffrire. Oggi, però, pare che la situazione sia notevolmente migliorata: complici i consigli e i trattamenti di Alice Lastrato, skin therapist di DD The Studio a Milano, la figlia di Michelle ha rivoluzionato la sua skin routine, riuscendo così a tenere sotto controllo l'acne. Al di là dei brufoletti e delle irritazioni sul volto, a rendere meravigliosa Aurora sono la sua travolgente positività e il suo smagliante sorriso.