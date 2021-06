Aurora Ramazzotti ha sempre avuto un rapporto diretto con i fan e sui social non esita a mostrare ogni aspetto della sua quotidianità, dai momenti passati in famiglia ai successi professionali. Nonostante sia cresciuta a stretto contatto con il mondo dello spettacolo, non si sente una diva, anzi, ci tiene ad apparire "normale" e naturale al 100%, a prova del fatto che la notorietà non le ha fatto montare la testa. Non ha mai nascosto di soffrire di acne, lo scorso anno si è immortalata in versione acqua e sapone con i brufoli in vista ed è diventata una vera e propria icona di body positivity. Di recente, complice l'estate che si avvicina, ha voluto spiegare il motivo per cui preferisce non abbronzarsi e mantenere la pelle candida.

"La mia pelle è repellente al sole"

Avete mai notato che la figlia di Michelle Hunziker ha sempre la pelle chiarissima, anche in estate? La cosa che forse non sapete è che non si abbronza per un motivo ben preciso: il rischio di favorire l'insorgere di rughe e segni del tempo non c'entra nulla, Aurora ha la tendenza a sviluppare dei terribili eritemi. In una Stories condivisa sui social ha spiegato tutto nei minimi dettagli dicendo: "La mia pelle ha sempre avuto una sorta di repellenza al sole. Quando ero bambina mi abbronzavo poco e da adolescente ho cominciato a sviluppare eritemi cattivissimi quando prendevo il sole in viso. In questa foto era il 2018, non soffrivo ancora di acne, quindi quello che vedete è eritema solare e neanche perché ho preso il sole, semplicemente camminano o facendo il bagno. È stata l'ultima volta che ho preso il sole in viso, da quella vacanza porto sempre un cappello e vivo all'ombra".

in foto: Aurora Ramazzotti spiega perché non prende il sole

La lotta contro l'acne di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti ha cominciato a combattere contro l'acne da circa un anno e, sebbene ad oggi non esiti a mostrarsi senza trucco, non è stato semplice accettare i segni e le cicatrici sul viso. All'inizio ha provato in tutti i modi a trovare la causa scatenante del problema ma, non riuscendoci, si è sentita spesso frustrata e senza speranza. Ad oggi ha capito che farmaci e trattamenti aggressivi non fanno altro che peggiorare la situazione, la verità è che la pelle va curata con delicatezza e costanza, va ascoltata giorno dopo giorno, solo in questo modo si vedranno i risultati. Nonostante il percorso sia tortuoso, dà una lezione importante: bisogna fregarsene e imparare ad amarela propria immagine riflessa allo specchio