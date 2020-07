Dopo aver scelto un nuovo colore di capelli con sfumature color caramello, è iniziata l’estate per Aurora Ramazzotti tra gite in barca, tuffi nel mare cristallino della Liguria e giornate in agriturismo tra natura e animali. I fan avevano ammirato Aurora in barca con un sexy costume rosso dal top rivelatore, ora ritroviamo la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti in una situazione completamente differente, immersa nella natura, in campagna alle prese con mucche da mungere, carpette con cui giocare e asinelli da sfamare. Nonostante la cornice ‘rurale’ e decisamente naturale, Aurora non ha rinunciato a un look trendy, infatti non ha indossato scarpe da ginnastica e tuta ma ha scelto un paio jeans strappati, ballerine slingback a punta è una borsa griffata con logo dorato in bella mostra.

Aurora con le "scarpe sbagliate" in montagna

Aurora Ramazzotti ha trascorso qualche ora in campagna in un agriturismo e ha documentato la sua gita fuori porta con alcuni video e scatti pubblicati su Instagram. In uno di questi, ad accompagnare la foto, il racconto di quando da piccola la mamma Michelle Hunziker la obbligava a fare gite in montagna e in mezzo alla natura, gite che a quanto pare lei non amava affatto: "Ero decisamente poco affine al regno animale – scrive Aurora nel post sotto la foto pubblicata – e odiavo qualsiasi forma di movimento fisico. Oggi inizio ad apprezzare tutto questo molto di più anche se ci sarà sempre quella parte di me che stonerà col contorno… tipo la scelta delle scarpe, in questo caso". Oggi Aurora sembra aver preso più confidenza con la natura e gli animali tanto che negli scatti pubblicati sui social la di vede intenta a fare da mangiare a un asinello o pronta per mungere una mucca. L’outfit però non è quello adatto per queste attività come lei stesso ammette nel post: “La prossima volta mi presenterò con un paio di scarpe da ginnastica e con un pile" .

Quanto costa la borsa di Aurora Ramazzotti

Non che in montagna sia andata con l’abito corto e i tacchi a spillo ma di certo Aurora non ha rinunciato ad alcuni dettagli trendy nel suo outfit. Per l’occasione ha indossato un semplice jeans, una T-shirt chira e un cardigan lungo, tutti capi basic e decisamente essenziali. A catturare l’attenzione sono però gli accessori abbinati all’outfit, come le scarpe basse aperte dietro e con punta stretta e soprattutto la borsa a secchiello color crema. Si tratta di un modello griffato Gucci, che costa 750 euro, ovvero un secchiello mini in pelle bianca matelassé, con dettagli dorati sulla coulisse e tracolla metallica. Anche in campagna Aurora non rinuncia dunque agli accessori griffati riuscendo nonostante ciò ad avere uno stile semplice e trendy allo stesso tempo e, soprattutto, ad apparire sempre ironica e simpaticissima.