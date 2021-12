Aurora Ramazzotti compie 25 anni e riunisce i genitori: la foto di famiglia è coi pantaloni rossi Nel giorno del 25esimo compleanno di Aurora Ramazzotti non potevano certo mancare Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti. I tre si vedono molto poco insieme sui social.

Il 25esimo compleanno di Aurora Ramazzotti è stato festeggiato in grande stile. La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti è nata il 5 dicembre 1996 e quest'anno ha dato il via ai festeggiamenti due giorni prima. Non ha ceduto, insomma, alla superstizione, secondo cui i compleanni non andrebbero mai festeggiati in anticipo. Ha prevalso la voglia di circondarsi di tutte le persone care, dagli amici alla famiglia. Non potevano certo mancare nel grande giorno mamma e papà. I tre sui social si vedono poco insieme, ma sono molto legati, benché le vite del cantante e della conduttrice abbiano da tempo preso strade diverse. I 25 anni della loro amata figlia hanno dato l'occasione per una reunion.

I 25 anni di Aurora Ramazzotti

Il party organizzato da Aurora Ramazzotti per celebrare il 25esimo compleanno è stato all'insegna del divertimento e della comodità. La festeggiata ha optato per un pigiama party, anche se decisamente glamour e in una location di grande effetto. Ha riunito le persone più care presso QC Terme a Milano e i presenti erano tutti in pigiama, con la location allestita a tema, con divanetti, cuscini, led a forma di stelle e scritte "Good Night". Erano presenti, tra gli altri, Paola Di Benedetto, l'amica del cuore Sara Daniele e ovviamente il fidanzato Goffredo Cerza. Al cosiddetto "divanetto delle sciure" c'era anche mamma Michelle Hunziker. Assente, invece, papà Eros Ramazzotti, anche se c'è stato ugualmente modo di riunire la famiglia il giorno seguente, per qualcosa di più intimo.

Aurora Ramazzotti festeggia con mamma e papà

Sicuramente sia Aurora Ramazzotti che la mamma, Michelle Hunziker, sono molto attive sui social: amano condividere entrambe la loro quotidianità, soprattutto per quanto riguarda il lavoro. Un po' meno, per quanto riguarda il privato. In particolare sono rarissime le foto che le ritraggono assieme a Eros Ramazzotti. Le vite dell'ex coppia hanno preso strade diverse ormai da tempo. I due si sono innamorati giovanissimi. Nel 1996 è nata Aurora e due anni più tardi sono convolati a nozze. Il matrimonio è finito nel 2002 e nel 2009 c'è stato il divorzio ufficiale. Poi entrambi hanno intrapreso altre relazioni e hanno avuto altri figli.

Nonostante questo, il cantante è rimasto nella vita della sua primogenita ed è molto presente: i due sono legati da un rapporto speciale. E il cantante non poteva mancare nel giorno del 25esimo compleanno della sua ‘bambina'. La neo 25enne ha condiviso una foto in cui, raggiante, è stretta dall'abbraccio di entrambi i genitori. La foto è stata scattata con grande naturalezza, lei stessa non ha un filo di trucco e indossa un look casual con un tocco natalizio: i pantaloni di pelle rossi, idea da copiare per dare un tocco in più agli outfit di questi giorni in cui si respira aria di Natale.