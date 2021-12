Aurora Ramazzotti, un weekend di festa per i 25 anni: il primo party è in pigiama Il 5 dicembre Aurora Ramazzotti compirà 25 anni. I festeggiamenti dureranno tutto il weekend. Per cominciare, ha organizzato un pigiama party con gli amici.

A cura di Giusy Dente

Chi l'ha deciso, che i compleanni non posso essere festeggiati in anticipo? Contro ogni superstizione Aurora Ramazzotti ha deciso di cominciare i festeggiamenti addirittura due giorni prima e di dedicare ai suoi 25 anni un intero weekend! La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, infatti, è nata il 5 dicembre 1996 e ha sempre amato circondarsi degli amici e delle persone care, nel grande giorno. Per i 23 anni, per esempio, era stata a cena con la mamma, il secondo marito di lei Tomaso Trussardi, il fidanzato Goffredo Cerza e l'inseparabile amica del cuore Sara Daniele. La neo 25enne evidentemente sa tenersi strette le persone davvero importanti e tiene tanto ai suoi veri affetti, visto le stesse persone erano presenti anche al party per i 25 anni, assieme a tante altre. Stavolta la festa è stata in grande stile, ma in forma decisamente casual.

Il pigiama party di Aurora Rammazzoti

Per i 25 anni Aurora Ramazzotti ha organizzato una festa davvero originale. Ne ha svelato i dettagli a poco a poco, nelle Instagram Stories, senza anticipare nulla del tema della serata, davvero insolito. Solo quando anche gli invitati hanno cominciato a condividere selfie e scatti del posto, si è capito che era tutto allestito a mo' di pigiama party! Una delle prime ad arrivare sul posto è stata Sara Daniele.

La figlia di Pino Daniele e Aurora Ramazzotti sono legate da una longeva amicizia, che va avanti da ben 12 anni. Sono quindi abituate a essere presenti l'una nei momenti importanti dell'altra, sia quelli felici che quelli tristi, come quando è improvvisamente venuto a mancare il cantante. Per un periodo era sembrato che si fossero allontanate, che avessero litigate, non si sono mostrate insieme a lungo, ma hanno smentito ogni voce di crisi, confermando che l'amicizia vera va ben oltre ciò che si sbandiera sui social con dediche e foto. E difatti, Sara Daniele era presente al pigiama party dell'amica, o meglio di quella che è a tutti gli effetti una sorella per lei.

In pigiama erano tutti gli invitati. Tra i presenti: Paola Di Benedetto, Alessando Onnis de Le Iene, Bianca Atzei col compagno Stefano Corti, che ha osato la combo ciabatte-calzini, dimostrando di aver davvero preso sul serio il tema della festa e di essersi messo proprio comodo e a proprio agio. La cantante, invece, pur indossando un pigiama elegante non ha rinunciato a dei tacchi vertiginosi. Perché pur sempre di feste si tratta!

Ma non poteva certo mancare il cosiddetto "divano delle sciure", come lo ha definito Aurora Ramazzotti. La location, infatti, era tutta allestita con cuscini e divani, alle pareti diversi led colorati con stelline e con la scritta "Good Night". Uno degli spazi era riservato proprio a Michelle Hunzicher e alle altre over anta presenti alla festa, tra cui per esempio Laura Barenghi, che è la make-up artist di fiducia di mamma e figlia. Ora non resta che aspettare il resto del weekend per vedere cos'altro ha organizzato Aurora per i suoi 25 anni: c'è da aspettarsi di tutto.