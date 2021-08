Ariana Grande e la nuova vita da sposata: in cucina non rinuncia a orecchini dorati e make up Tre mesi la cantante ha detto “sì” a Dalton Gomez e da allora vivono una lunga luna di miele. Di solito molto riservata, la popstar ha voluto condividere qualche foto privata con i follower. Tra baci appassionati, cagnolini e abbracci in cucina spunto un inedito scatto della popstar mentre taglia le verdure (ma sempre truccata di tutto punto!)

A cura di Beatrice Manca

Dal palco ai fornelli: la popstar Ariana Grande ha condiviso con i suoi 260mila follower su Instagram alcune rare foto della sua vita coniugale. La cantante lo scorso maggio ha sposato Dalton Gomez con una cerimonia top secret a casa e da allora i due si godono una lunga luna di miele fatta di intimità, risate e tenerezze. Di solito molto riservata, la popstar ha voluto condividere qualche dettaglio con i follower: tra un tenero scatto abbracciati e uno del loro cagnolino, si vede Ariana Grande in cucina, alle prese con tagliere e cipolle. Un'immagine davvero più unica che rara: ma anche mentre taglia le verdure, Ari non rinuncia allo stile glamour che la caratterizza.

Ariana Grande chic in cucina

Ariana Grande sembra molto felice con l'agente immobiliare Dalton Gomez e ha voluto condividere qualche scatto della loro vita insieme. Il matrimonio è fatto anche di quotidianità: nella prima foto si vede Ariana Grande in cucina con la madre Joan mentre taglia a cubetti le cipolle per la cena. Anche ai fornelli però Ariana appare impeccabile: jeans a vita alta, cardigan crop che lascia l'ombelico scoperto e maxi orecchini dorati. Colpisce soprattutto il make up, rifinito di tutto punto perfino per cucinare. La foto ha attirato l'attenzione anche di Nicki Minaj, che ha scritto nei commenti: "Cosa stai cucinando?"

Ariana Grande in cucina

Non sappiamo a quando risalga la foto: come lei stessa ha spiegato, alcune sono molto vecchie e alcune sono più recenti. Un paio di mesi fa la cantante aveva sfoggiato un inedito taglio corto, mentre nelle foto porta di nuovo i capelli lunghi, raccolti nella sua iconica coda di cavallo altissima a cui non ha rinunciato nemmeno il giorno delle nozze. Nelle foto successive compare anche il marito Dalton che l'abbraccia teneramente in cucina (evidentemente aveva finito di tagliare le verdure!).

Ariana Grande con la mantella e il cappellino crochet

La vita coniugale di Ariana Grande e Dalton Gomez

Nelle foto Ariana Grande appare rilassata e felice: anche se gli impegni lavorativi non mancano, fonti vicine alla coppia hanno detto ai tabloid che la cantante ha trovato in Dalton Gomez un rifugio sicuro, un rapporto che le dà stabilità e amore. Non mancano scatti del loro cagnolino, baci appassionati e momenti di vita quotidiana tra mascherine e mantelle per la pioggia. Il dettaglio di stile che non è passato inosservato? Ariana indossa un cappellino morbido effetto crochet, uno dei modelli più cool della stagione. E vissero per sempre felici contenti e alla moda.