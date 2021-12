Antonella Clerici festeggia il compleanno in tv: il look “natalizio” con la camicia di paillettes Il 6 dicembre è il compleanno di Antonella Clerici, che ha festeggiato in diretta: per l’occasione ha scelto un look scintillante molto natalizio.

A cura di Beatrice Manca

La conduttrice Antonella Clerici oggi ha compiuto 58 anni e ha festeggiato in onda, da vera professionista, durante la puntata di È sempre mezzogiorno. Probabilmente i festeggiamenti veri e proprio si terranno nella sua spettacolare casa nel bosco, ma intanto ha avuto un primo regalo "a sorpresa" in diretta. Per l'occasione ha scelto un look "festivo" e molto natalizio, ma senza rinunciare alla comodità dei jeans, che contraddistinguono il suo stile. Il colore dominante nell'outfit non poteva che essere il rosso: non solo è una delle tinte più amate dalla Clerici, ma è anche un simbolo di buon augurio, tradizionalmente associato alle feste di Natale.

Il compleanno in diretta di Antonella Clerici

Antonella Clerici è uno dei volti più amati della tv e dopo anni alla Prova del Cuoco ha iniziato una nuova avventura professionale con È sempre mezzogiorno. Durante il programma ha ricevuto a sorpresa gli auguri della ex collega Anna Moroni e ha "spento le candeline" (metaforicamente) di una torta gigante. Il tutto con un look molto natalizio: ha indossato una camicia di paillettes rosse che lasciava intravedere un top in seta dello stesso colore, jeans a zampa d'elefante e scarpe a punta rosse che spuntavano dall'orlo, un abbinamento cult degli anni duemila.

Antonella Clerici

La passione di Antonella Clerici per le paillettes

La conduttrice ha una vera e propria passione per i look scintillanti. Anche durante la prima puntata di The Voice Senior, il talent show di cui è conduttrice, ha sfoggiato una tuta nera interamente ricoperta di paillettes. Sarà che quella delle feste natalizie è la "party season" della moda, sarà che dopo un anno e mezzo di pandemia c'è voglia di brillare, fatto sta che gli abiti di paillettes sono entrati nell'armadio di attrici, vip e perfino royals. Da Scarlett Johansson, che ha sfoggiato un abito dorato con maxi sequin, a Kate Middleton, che ha scelto un abito verde scintillante, ormai la moda non ha dubbi: per le prossime feste ci si può sbizzarrire con un tocco sparkling!