Scarlett Johansson torna sul red carpet a 4 mesi dal parto: il suo abito gold è perfetto per le feste Scarlett Johansson e il marito Colin Jost hanno partecipato alla 44esima edizione dei Kennedy Center Honors. Sono passati solo 4 mesi da quando l’attrice ha partorito il secondo figlio ma è già in splendida forma: ecco il look scintillante che ha sfoggiato sul red carpet.

A cura di Valeria Paglionico

Ricordate Scarlett Johansson, la Vedova Nera della Marvel? Nelle ultime ore è tornata a calcare un red carpet, lo ha fatto in compagnia del marito Colin Jost, apparendo innamoratissima e glamour. I due hanno partecipato alla 44esima edizione dei Kennedy Center Honors, anche se ad attirare le attenzioni è stata soprattutto l'attrice. Al di là della bellezza mozzafiato che da sempre la contraddistingue, in molti hanno notato lo splendido abito di paillettes che ha indossato: non è forse perfetto per le feste?

Il red carpet a 4 mesi dal parto

Scarlett Johnsson è tra le star che hanno deciso di vivere la gravidanza lontana dai riflettori. Complice la pandemia e l'assenza degli eventi ufficiali in presenza, l'attrice ha pensato bene di tenere nascosta la dolce attesa fino al momento del parto, per la precisione fino a quando il marito non ha annunciato sui social la nascita del piccolo Cosmo. Nonostante siano passati meno di 4 mesi dalla fine della gravidanza, la diva è già in splendida forma, a prova del fatto che la nascita del figlio l'ha resa ancora più raggiante.

Scarlett Johansson col marito Colin Jost

L'abito scintillante di Scarlett Johansson

Quale migliore occasione di un evento in pieno periodo natalizio per sfoggiare un look scintillante? È proprio quanto fatto da Scarlett Johansson nelle ultime ore: sul red carpet del Kennedy Center Honors è apparsa meravigliosa in un lungo abito di paillettes, un sinuoso modello total gold con la gonna alla caviglia e la profonda scollatura che ha messo in risalto il décolleté. A completare il tutto, un paio di sandali gioiello e una treccia bon-ton. Il dettaglio che in molti hanno notato? Il vestito ha lasciato in bella mostra il tatuaggio sull'avambraccio sinistro, che raffigura un'alba colorata (un simbolo di positività e di buon auspicio).