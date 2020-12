Anna Tatangelo ha appena terminato la sua esperienza negli inediti panni del giudice ad "All Together Now" e, nonostante non appaia più in tv una volta alla settimana, continua ad avere un contatto diretto con i fan attraverso i social. Nelle ultime ore ha pensato bene di "riscaldare l'atmosfera", condividendo degli scatti ad alto carico erotico sul suo profilo. Dopo aver incantato tutti tra pencil skirt aderentissime e minidress in latex rosso fuoco che hanno esaltato la silhouette da urlo, questa volta ha pensato bene di dire addio ai vestiti e sfoggiare un sexy topless.

La foto sexy di Anna Tatangelo

"Non ero realmente nuda. Semplicemente, non avevo alcun vestito addosso”, è la didascalia provocatoria che accompagna un album ad alto carico erotico condiviso nelle ultime ore da Anna Tatangelo su Instagram. La cantante, che da sempre non perde occasione per esaltare le sue forme procaci, ha posato in bianco e nero in una versione davvero provocante, ovvero in topless.

in foto: Anna Tatangelo in topless

Fatta eccezione per dei micro slip e dei collant velati, indosso non aveva nulla, anche se non ha rivelato niente di "scandaloso", visto che si è lasciata immortalare seduta con le braccia che le coprono il seno. Ha poi guardato in camera con fare ammiccante, tenendo i capelli biondi sciolti ed extra lisci. Come hanno reagito i fan? Non hanno potuto fare a meno di riempirla di cuoricini e complimenti, a prova del fatto che continuano ad amarla alla follia anche quando non appare in televisione. Insomma, a quanto pare Anna è davvero in formissima e non esita a dimostrarlo: per Natale farà qualche altra sorpresa hot ai suoi followers?