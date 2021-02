La scorsa estate Anna Tatangelo aveva dato una svolta drastica alla sua immagine: complice la svolta trap al fianco di Geolier con "Guapo", aveva pensato bene di stravolgere il look, aggiungendo un dettaglio audace e originale, ovvero i capelli biondi. Negli ultimi mesi era rimasta fedele al platino, basti pensare alla sua esperienza nei panni di giudice di "All Together Now", anche se non ha mai rinunciato alle radici scure come impone il trend del momento. Nelle ultime ore, però, ha fatto nuovamente visita al parrucchiere per stravolgere l'acconciatura e, per la gioia di tutti coloro che la amano in versione "naturale", è tornata "alle origini". Oggi sfoggia una chioma mora che le dona moltissimo.

Il cambio look di Anna Tatangelo

Ieri pomeriggio Anna Tatangelo ha fatto visita al parrucchiere di fiducia e, a poche ore dalla sua partecipazione a "Il cantante mascherato", il programma di Milly Carlucci arrivato al termine, ha stravolto il suo look. Inizialmente ha chiesto consiglio ai fan, postando sui social una Stories in cui si è immortalata con la chioma scompigliata di fronte allo specchio e sotto un sondaggio con cui chiedeva se sarebbe dovuta rimanere bionda o se sarebbe dovuta tornare mora. Poco dopo ha rivelato la "nuance vincitrice", mostrando il risultato finale. Anna ha sfoggiato degli splendidi capelli in castano scuro, ovvero il suo colore naturale, e non potrebbe essere più bella. In quanti sono felici del suo "ritorno alle origini"?

in foto: Anna Tatangelo torna mora

Anna Tatangelo in tailleur a Il cantante mascherato

Anna Tatangelo è stata tra gli ospiti speciali dell'ultima puntata de "Il cantante mascherato" e per l'occasione non poteva che dare il meglio di lei in fatto di stile. Ha puntato tutto sul trend mannish, anche se ha aggiunto un dettaglio sexy. Ha infatti indossato un tailleur gessato firmato Annakiki, un modello con i pantaloni palazzo a vita altissima e un blazer con delle esuberanti maniche a sbuffo. Ha portato quest'ultimo sbottonato, così da rivelare il micro crop top nero che ha lasciato gli addominali scolpiti in mostra. Non sono mancati i vertiginosi tacchi a spillo, mentre, per quanto riguarda l'acconciatura, ha tenuto i capelli sciolti ma tirati all'indietro con la gelatina. La cantante ha così dimostrato di essere splendida e trendy in ogni versione.