Anna Foglietta è stata la grande protagonista della 77esima edizione del Festival del Cinema di Venezia, alla quale ha preso parte nelle vesti di madrina, e sul red carpet ha incantato tutti con la sua bellezza e la sua eleganza. Ha spaziato tra smoking classici con giacca e pantaloni e lunghi abiti da sera principeschi, apparendo sempre impeccabile e super raffinata. Oggi, però, ha cambiato radicalmente registro, rivoluzionando in modo drastico il look. Sarà perché voleva dare una svolta alla sua immagine o perché intendeva fare qualcosa di drastico per ricordarsi per sempre dell'evento, ma la cosa certa è che ha fatto visita al parrucchiere di fiducia.

Anna Foglietta, il cambio look per l'autunno

L'attrice ha detto addio ai capelli biondi che portava da diversi anni e li ha tinti di castano scuro, passando anche a un taglio cortissimo. La differenza rispetto a qualche settimana fa è evidente ma, nonostante ciò, i fan apprezzano non poco la nuova acconciatura. È stata lei stessa a rivelare la rivoluzione sui social ma la cosa particolare è che lo ha fatto con un selfie senza trucco, una delle manie più gettonate tra le star negli ultimi tempi. Al motto di "No filtri, no make-up, semplicemente me stessa", Anna non ha avuto paura di immortalarsi con il viso "al naturale", mettendo in mostra la sua vera bellezza. Non porta fondotinta, rossetto, correttore, ombretto ma, nonostante ciò, è sempre meravigliosa. Quante sono le colleghe che avrebbero il coraggio di fare lo stesso per rivelare un look inedito ai followers? L'unica cosa certa per il momento è che il taglio e il colore sono perfetti per dare il via all'autunno con il piede giusto.