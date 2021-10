Angelina Jolie e i problemi con le extension, sul red carpet i fan notano il dettaglio tra i capelli Angelina Jolie è stata tra le grandi protagoniste del Roma Film Fest 2021, evento cinematografico in occasione del quale ha presentato il suo nuovo film Eternals. Sul red carpet è apparsa meravigliosa in un abito metallizzato ma i capelli nascondevano un piccolo inconveniente: le extension erano un po’ troppo evidenti.

A cura di Valeria Paglionico

Angelina Jolie è stata una delle grandi protagoniste del Roma Film Fest 2021, l'evento cinematografico della Capitale a cui ha partecipato per presentare il suo nuovo film Eternals. Sul red carpet non si è presentata da sola ma con le figlie Zahara e Shiloh, che hanno incantato tutti con la loro bellezza. Se da un lato l'attrice ha scelto un abito "metallico" firmato Versace, le piccole di casa hanno preferito dei look principeschi (la prima ha sfoggiato un sinuoso long dress, la seconda ha preferito un vestito corto abbinato a delle sneakers animalier). Nonostante gli outfit delle tre fossero perfetti, c'è stato un piccolo "inconveniente": la mamma diva non si è accorta del fatto che le sue extension erano molto visibili.

Angelina Jolie con le extension a Roma

Sul red carpet del Roma Film Fest Angelina Jolie è apparsa meravigliosa nel suo abito strapless argentato e per l'occasione ha sfoggiato anche un nuovo hair look. Se fino a qualche ora prima era stata paparazzata tra le strade della Capitale con dei capelli mossi di media lunghezza, durante la serata è passata a una chioma extra long. Come ha fatto? I suoi parrucchieri personali le hanno applicato delle extension, peccato solo che non si siano preoccupati di controllare il risultato finale. Lo stacco tra capelli naturali e capelli posticci era molto visibile, cosa che non dovrebbe mai verificarsi, soprattutto su un tappeto rosso tanto atteso e ambito. Si sarà trattato di un imprevisto oppure di un'acconciatura realizzata con troppa superficialità?

Angelina Jolie con le extension

Le foto dell'hair look della diva sono virali

I fan della diva si sono accorti dell'inconveniente e non hanno esitato a commentare la cosa sui social, dove hanno scritto: "Come si lascia Angelina Jolie con delle extension ai capelli simili", "Qualcuno merita il licenziamento", "Chi ha applicato le extension ad Angelina era ubriaco?". Insomma, a quanto pare l'attrice avrà un gran da fare con il suo staff di hairstylist: licenzierà qualcuno o perdonerà tutti? In compenso ha dimostrato di essere una donna "normale" e non un'icona di bellezza intoccabile e perfetta. Insomma, è proprio il caso di dire: "Angelina Jolie una di noi".