Ambra torna a ballare: pioggia di complimenti per il talento (e gli addominali scolpiti) Ambra ha condiviso con i suoi fan un momento prezioso della sua quotidianità, dedicato a un’attività che ama particolarmente: il ballo. “Non è bellissimo quando una persona si ricorda che cosa la rendeva felice da piccola?” ha scritto, riscoprendo dunque qualcosa che è nel suo cuore da anni e che la fa stare bene. In tanti si sono complimentati con lei, non solo per la sua bravura ma anche per il fisico.

A cura di Giusy Dente

L'esordio a Non è la Rai ha aperto ad Ambra le porte del mondo dello spettacolo. Giovanissima si è fatta notare per il suo carattere spumeggiante e il suo sorriso contagioso e infatti dagli anni Novanta a oggi ha portato avanti una bellissima carriera, cimentandosi in diverse vesti. Conduttrice televisiva, speaker radiofonica, attrice per cinema e teatro, doppiatrice, cantante: ha sperimentato moltissimo negli anni, ottenendo consensi di pubblico e critica. Ma ancora oggi, a distanza di 29 anni da quando ha cominciato a esibirsi per il pubblico di Non è la Rai, se c'è una cosa che la rende davvero felice è ballare.

La passione di Ambra per il ballo

Ambra ama sperimentare e mettersi in gioco anche quando si tratta di attività fisica. Alcuni mesi fa ha scoperto la pole dance, condividendo su Instagram alcuni momenti di allenamento che hanno lasciato i fan sbalorditi. La 44enne è apparsa in splendida forma, fasciata in una leggerissima tutina bianca aderente e trasparente, effetto seconda pelle. Ad accompagnarla nella sua prima lezione c'era il maestro Enrico Filippini, che l'ha seguita nell'approccio ai primi movimenti, quelli più semplici, in attesa di poter sperimentare evoluzioni più complesse. L'attrice ama tenersi in movimento, in passato ha praticato anche Zumba, un'attività che coniuga fitness e danza. Quest'ultima, infatti, è la disciplina che le è sempre rimasta nel cuore sin da quando era una bambina.

A lezione di danza con Ambra

Leggings neri, top bianco e scarpe col tacco: così Ambra è tornata in un'accademia di ballo. L'attrice ha deciso di riprendere in mano la più grande passione della sua vita, quella che l'accompagna da quando era una bambina. La danza è una disciplina che non ha mai smesso di amare e infatti ha invitato tutti a riscoprire quelle piccole cose del passato che ci possono ancora rendere felici, che possono anche aiutare a riscoprire noi stessi. "Tornare a ballare…. Non è bellissimo quando una persona si ricorda che cosa la rendeva felice da piccola? E voi? Qual è la vostra cosa?".

Ad accompagnarla in questa avventura la maestra e amica Stefania Santinelli, coreografa e direttrice artistica dell'accademia, che a sua volta ha avuto grandi parole di affetto e stima nei suoi confronti. "Quando la classe e l’eleganza contraddistinguono una grande donna e una strepitosa artista" ha scritto, convidendo su Instagram la lezione messa online anche dall'attrice, sul suo profilo personale. Tanti amici e colleghi le hanno fatto i complimenti, sia per la sua tecnica che per la passione con cui porta avanti qualcosa che ama così tanto: Caterina Balivo, Francesca Barra, Laura Chiatti, Elena Sofia Ricci, Anna Ferzetti, Elisa Toffoli.

In tanti si sono anche soffermati sul fisico scolpito della 44enne, che vanta addominali ben in vista, gambe snelle e ventre piatto, frutto di una cura costante di sé e di uno stile di vita certamente molto sano e improntato all'attività fisica. I suoi fan hanno apprezzato che abbia condiviso con loro un momento per lei così prezioso, in cui ha fatto qualcosa che ama e che la fa sentire bene.