Amanda Gorman, una poesia dedicata al potere delle donne: “Fare la differenza richiede coraggio” Variety nel corso di una serata-evento ha reso omaggio alle donne che si sono distinte per il loro impegno verso il prossimo. Tra i premiati di quest’anno anche la poetessa Amanda Gorman: è salita sul palco presentata da Angelina Jolie e ha letto alcuni versi dedicati al potere delle donne, invitandole a trovare il coraggio di trovare ciascuna la propria voce.

A cura di Giusy Dente

L'evento Power of Women coincide con la pubblicazione, da parte di Variety, di un numero annuale speciale che evidenzia il lavoro di donne del mondo dello spettacolo che si sono distinte per il loro impegno verso il prossimo. La serata di gala si è svolta giovedì 30 settembre presso il Wallis Annenberg Center for the Performing Arts di Beverly Hillsha e ha ospitato tra le altre anche Katy Perry, Amanda Gorman, Angelina Jolie, Lorde, Rita Moreno: tutte donne impegnate in modo significativo in nome di un mondo migliore.

Il discorso di Angelina Jolie

L'attrice al suo arrivo ha sfilato sul tappeto rosso con la figlia Zahara indossando un lungo abito color caffè plissettato, con colletto alto. È toccato proprio a lei presentare sul palco Amanda Gorman, la poetessa che ha affascinato il mondo a gennaio durante la cerimonia di insediamento del presidente Joe Biden. Angelina Jolie ha rivolto alla ragazza parole di grande stima, vedendo in lei un esempio da seguire: una donna libera, che ha fatto della parola un'arma per cercare di cambiare il mondo. L'ha definita "la voce più giovane ma più forte che potessimo chiedere in quel momento" e ha voluto ripercorrerne la storia e le difficoltà.

Ha ricordato i difetti di pronuncia che aveva da bambina, il suo aspetto che la rendeva ‘diversa' agli occhi degli altri: eppure nonostante questo ha trovato il modo di esprimersi, dando voce a una moltitudine di persone, non solo a se stessa. "Coloro che hanno il potere della libertà di parola, l'arma della libertà di parola, devono unirsi per difendere coloro che non ce l'hanno. Abbiamo bisogno di voci come quella di Amanda, quelle luci nel buio. Che tu possa bruciare ferocemente e illuminare la strada per gli altri" ha detto l'ex moglie di Brad Pitt. La 46enne ha puntato l'accento proprio sull'arma della comunicazione, che spaventa quando è in mano alle donne: "Forse non c'è niente di più bello, più stimolante e più inquietante della mente libera della donna pensante. Questo è sicuramente il motivo per cui si fa così tanto sforzo per costringerla".

La poesia di Amanda Gorman

Amanda Gorman ha preso parte all'evento indossando un lungo abito Versace rosa acceso con spalline sottilissime. La poetessa già il giorno dell'insediamento di Biden aveva conquistato tutti non solo per la profondità delle sue parole, ma anche per il suo look. Non a caso poco tempo dopo una nota agenzia di moda ha deciso di curare la sua immagine, per dare ancora più forza comunicativa alle sue parole, accompagnandole con un'estetica potente e ben ponderata. È stata anche la prima poetessa a comparire sulla copertina di Vogue.

Durante la serata di gala organizzata da Variety ha letto alcuni versi dedicati al potere delle donne, una poesia intitolata We Rise. La 23enne le ha incoraggiate a sollevarsi e a dire la loro verità, a trovare il loro spazio e la loro voce. In particolare, ha detto che è tempo soprattutto per le donne nere di prendere la parola. Uno dei versi più significativi recita: "C'è molto in gioco, ma fare la differenza richiede sempre un grande coraggio".