Chi ha detto che una donna deve necessariamente adeguarsi a degli stereotipi per essere considerata bella e attraente? È da qualche tempo che le cose stanno cambiando e, complice l'intervento in prima linea delle star, sono sempre di più quelle che stanno dicendo addio a ogni tipo di artificio che va a "falsificare" il proprio aspetto naturale. L'ultima a essere diventata una paladina in tema di body positivity è stata Alyssa Milano, che sui social non ha avuto paura di mettere in mostra i peli sotto le ascelle. Al motto di "non mi interessa", ha rivelato con orgoglio di non depilarsi e, nonostante ciò, è più bella che mai.

Alyssa Milano è paladina di body positivity

Alyssa Milano è diventata paladina di body positivity nelle ultime ore: sui social ha infatti condiviso dei selfie in cui ha messo in mostra con fierezza la ricrescita dei peli sotto le ascelle. L'attrice appare perfettamente truccata e con indosso un top di pizzo rosso molto scollato, lo ha abbinato a una serie di micro catenine d'oro. Il dettaglio che non ha voluto far passare inosservato alzando il braccio destro è che ha deciso di non depilarsi. Nella didascalia ha infatti scritto: "Armpit hair, don’t care", ovvero "Non mi interessa dei peli sotto le ascelle". Quante sono le star del suo calibro che avrebbero il coraggio di fare lo stesso?

Le donne rivendicano la propria libertà

Alyssa Milano non è la prima star ad aver rivelato di non preoccuparsi affatto dei peli superflui, ad aver detto addio a ceretta e rasoio da diversi anni erano già state moltissime, dalla Lourdes Maria Ciccone, la figlia di Madonna, ad Ashley Graham. Complice la pandemia che ha costretto tutti a mesi di reclusione domestica, questa abitudine di ridurre al minimo indispensabile ogni tipo di depilazione è diventata sempre più diffusa. Rihanna, Paris Jackson, Katy Perry, sono solo alcune delle celebrities fotografate di recente in versione "pelosa". Insomma, è chiaro che gli stereotipi di bellezza stanno cambiando: ora le donne non hanno più paura di rivendicare la propria libertà al motto di #embraceyourhair e #freebeauty.