Alessandra Amoroso festeggia i 35 anni in jeans: il look semplice e glamour per brindare con gli amici Oggi, giovedì 13 luglio, Alessandra Amoroso compie 35 anni. La cantante salentina ex concorrente di Amici ora si sta godendo le vacanze per ricaricarsi dopo un anno denso di appuntamenti lavorativi e ha scelto di brindare alla mezzanotte con gli amici, sfoggiando un look casual e chic, facilissimo da copiare!

A cura di Beatrice Manca

Alessandra Amoroso oggi compie 35 anni: l'ex allieva di Amici si è conquistata un posto speciale nel panorama della musica italiana, circondata dall'affetto dei suoi fan. Quest'estate poi è stata densa di impegni lavorativi: è uscito un nuovo disco e la cantante salentina è stata ospite di Battiti Live, la rassegna musicale estiva, dove ha fatto il ballare il pubblico scatenandosi sul palco in minidress colorati e completi di pizzo total white. Inoltre ha annunciato un concerto speciale, a San Siro, il prossimo luglio. Insomma, non potrebbe essere più felice di così. E come ha festeggiato il suo compleanno? Allo scoccare della mezzanotte del 12 agosto ha brindato in casa, in compagnia degli amici, con un look casual e glamour.

Alessandra Amoroso festeggia in jeans

La cantante salentina ama giocare con lo stile, cambiando spesso look: sul palco di Battiti Live per esempio ha giocato con minidress colorati, e per l'uscita dell'album Piuma ha sfoggiato un sensuale body scintillante. Per festeggiare i suoi 35 anni invece ha scelto uno stile rilassato e "easy", ma glamour allo stesso tempo. Ha indossato una camicetta bianca con maniche a sbuffo annodata sotto il seno e un paio di jeans a vita alta fissati con una maxi cintura. Un look semplicissimo da copiare, che non sfigura in nessuna occasione. Il dettaglio di stile? Una cascata di catenine gold al collo e di braccialetti scintillanti, un vero must dell'estate. In questo momento la cantante si sta godendo qualche giorno di vacanza in spiaggia, e sfoggia uno stile più casual adatto al clima vacanziero. Ha anche movimentato il suo caschetto geometrico, la vera "rivoluzione di stile" dell'anno, portandolo più spettinato. Ma l'accessorio più bello è il sorriso: finalmente Alessandra Amoroso si gode il meritato successo e la felicità.