Alba Parietti sensuale in spiaggia a 60 anni: per Ferragosto sceglie il costume con gli anelli Alba Parietti si sta godendo le vacanze estive a Ibiza e per la giornata di Ferragosto ha scelto un costume intero (il suo modello preferito) con dettagli sensuali. A 60 anni è più bella che mai e non ha paura di mostrarsi al naturale, senza make up e con i capelli mossi dal vento e dalla salsedine.

Ferragosto in spiaggia per moltissimi vip: le star hanno cercato di sfuggire alla calura estiva con un tuffo in mare. Tra queste c'era anche Alba Parietti, che a 60 anni è più in forma che mai: la showgirl e conduttrice è in vacanza a Ibiza, dove incanta con i suoi costumi trendy e sensuali che esaltano il suo fisico scolpito. Il giorno di Ferragosto ha sfoggiato un modello intero con oblò e tagli cut-out, completato da un copricostume nero trasparente. La sera si è coccolata con una cena al ristorante insieme ad alcuni amici vip, da Marcella Bella a Vittorio Grigolo.

Alba Parietti con il costume intero

Per il giorno di Ferragosto Alba Parietti ha scelto un look total black, sofisticato e glamour: ha trascorso la giornata in spiaggia con un costume intero nero, caratterizzato da una serie di anelli dorati sul davanti e tagli cut out sui fianchi, per un effetto vedo-non-vedo. Sopra indossava un copricostume trasparente nero, aperto e lungo fino ai piedi e i sandali in corda allacciati alla caviglia, uno dei modelli più chic dell'estate 2021. Per completare il look infine ha scelto un paio di occhiali scuri, da vera diva, e ha pettinato i capelli bagnati all'indietro: la soluzione più semplice per difendersi dal caldo con stile.

Alba Parietti con i sandali in corda e il copricostume trasparente

Il selfie senza trucco di Alba Parietti

Alba Parietti è una vera e propria paladina dei selfie no-make up: grintosa e decisa, non è il tipo di donna che ha bisogno dei filtri a tutti i costi per postare una foto. Anche domenica ha augurato buon Ferragosto ai suoi follower con uno scatto al naturale: capelli mossi dal vento e la pelle scaldata solo dal sole, senza un filo di trucco. L'estate è anche un momento di libertà dal beauty case e dallo specchio: basta un costume e si è subito pronte per affrontare il mondo, proprio come la bellissima Alba Parietti.

